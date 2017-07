Sperrung ab heute

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau/Rüdnitz (MOZ) Ab Montag soll die Landesstraße 200 zwischen Ortsausgang Bernau und Ortseingang Rüdnitz gesperrt sein, kündigt der Landesbetrieb Straßenwesen an. Die Umfahrung führt über Ladeburg, Lanke und Biesenthal weiter zur L 200 in Richtung Eberswalde. Die Fahrbahn wird drei Tage lang saniert. Dafür sei eine Vollsperrung nötig, so der Landesbetrieb. Risse in der Fahrbahn werden mit einem Split-Emulsionsgemisch behoben.