Fest mit Empfang und Feuerwerk

Schönerlinde (MOZ) Wenn in wenigen Tagen 775 Jahre Schönerlinde anstehen, dann ist drei Tage lang mächtig was los. Eröffnet wird die Sause am Freitag um 20 Uhr mit "Let's dance", einer Partyband, die für Stimmung sorgen will. Die Eastside Fun Crew aus Bernau will ab 22 Uhr gut unterhalten. Der Sonnabend steht ab 11 Uhr im Klärwerk Schönerlinde ganz im Zeichen des Ehrenamtes. Beim Bürgerempfang will Bürgermeisterin Jana Radant die ehren, die immer für andere da sind. Umrahmen wollen das der Män-a-kor Schönwalde und viele weitere Gruppen. Ab 14 Uhr wird auf der Festwiese viel für Kinder angeboten. Gegen 20 Uhr beginnt die Disco, die mit einem Höhenfeuerwerk enden soll. Am Sonntag ab 13 Uhr geht es noch einmal rund. Schausteller bringen ihre Karusselle mit und lassen manches Losglück in Erfüllung gehen. Vereine helfen kräftig mit.