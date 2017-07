Berichte vom Kampf um den Deich

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) 20 Jahre Sommerhochwasser an der Oder. Wir blicken täglich in die Lokalausgaben von damals und erinnern daran, was sich in der Region zwischen Lebus und Hohenwutzen abgespielt hat.

"Auch in der Nacht Kampf um den Deich bei Hohenwutzen" titelt die MOZ am Donnerstag, 31. Juli 1997. In dieser Nacht haben die wenigsten Oderbrücher geschlafen. Um Haaresbreite sind sie der Katastrophe entgangen: Bei Deichkilometer 70,5 nahe Hohenwutzen stand der Damm kurz vor dem Brechen. Der Deich ist auf 50 Meter abgerutscht, die hintere Hälfte weggebrochen. Ein großer Teil des Oderbruchs war unmittelbar von Überflutung bedroht. Rund 10 000 Einwohner außerhalb der Schlafdeiche wurden aufgefordert, ihre Ortschaften zu verlassen. Die trotzdem Zurückgebliebenen wurden gestern mit Sirenengeheul und Lautsprechern aus Hubschraubern zu eiligem Verlassen der Gefahrenzone aufgefordert. Landrat Fritsch äußerte um 21 Uhr vorsichtige Hoffnung auf den Erfolg des Einsatzes der Bundeswehr. General von Kirchbach leitete die Operation vor Ort. Das Ziel war klar: Der Deich wird auch nachts nicht aufgegeben. Eine Materialschlacht, eine nie zuvor dagewesene Anstrengung Hunderter Soldaten und anderer Einsatzkräfte lief ab. Ununterbrochen schwirrten 20 Hubschrauber, Rotor an Rotor, vom Ladeplatz Altglietzen zu der neuen Gefahrenstelle; sie liegt etwa hundert Meter südlich von dem Dammstück entfernt, das schon früher aufzubrechen drohte. Die Helikopter, die bis zu fünf Tonnen transportieren können, setzen das Füllmaterial in die abrutschenden Partien des Deiches. Hunderte Helfer sorgten in Altglietzen dafür, dass Ladung für Ladung bereit ist für den Einsatz der Piloten. Die Soldaten schuften unter Lebensgefahr direkt am Kilometer 70,5.

Welche Erinnerungen haben Sie an diese Tage im Juli und August 1997? Schreiben Sie uns oder melden Sie sich unter Telefon 03346 472 oder Mail unter seelow-red@moz.de bzw. auf der Facebook-Seite Oderland Echo Seelow sowie per Post.