Manche kommen auch mit E-Bike

Rehfelde (MOZ) Die jüngste Natur-Kultur-Tour, zu der am Sonnabend Peter Eichelkraut interessierte Radfahrer zur Exkursion an die Garzauer Pyramide, durchs Ruhlsdorfer Bruch und bis zu seiner Sternwarte in Liebenhof mitnehmen wollte, musste trotz passenden Wetters mangels Nachfrage ausfallen. Eichelkraut, Ranger bei der Naturwacht Märkische Schweiz, nimmt das gelassen. Die Resonanz bei den Terminen ist nun einmal unterschiedlich. Bei einer vorigen Tour waren die Teilnehmer äußerst wissbegierig, hätten viele Fragen gestellt. Aufpassen müsse er ein bisschen bei der Streckenführung. Denn mitunter seien ältere Radler dabei und die Wege durchs Bruch nun mal unbefestigt. Einige kommen aber auch schon mit dem E-Bike, hat er festgestellt.