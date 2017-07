Gut besuchter Kaffeeklatsch für Senioren

artikel-ansicht/dg/0/

Werbig (MOZ) Die Mitglieder von Krug Berg 1981, dem Heimatverein von Werbig, haben am Sonnabend die Senioren der Gemeinde mit den Ortsteilen Werbig und Langsow zum zweiten Mal zum gemeinsamen Kaffeeklatsch an den Werbiger Anger eingeladen. "Wir sind überrascht und sehr zufrieden, denn es kamen mehr Besucher als gedacht", sagte der Vereinschef Karsten Kaethner. Fast 50 Senioren machten es sich in Festzelten und unter schattigen Ulmen gemütlich - und amüsierten sich zuerst über die Witze von Komiker Torsten Schünemann alias Oma Liesbeth. Auch das Kaffeetrinken kam gut an, schließlich hatten elf vorrangig junge Frauen aus dem Dorf dafür leckere Blechkuchen beigesteuert. "Allen Bäckerinnen dafür ein großes Dankeschön", betonte Vereinsmitglied Karla Czerny. Während dessen spielte Doris Bulang aus Seelow auf ihrem Akkordeon schon längst viele bekannte Stücke wie "Märkische Heide" und bekam viel Applaus.

