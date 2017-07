Doppeltaufe für Enkel und Oma

artikel-ansicht/dg/0/

Kagel (jühu) Der vierjährige Linos Paul Stanke schaute zunächst ein bisschen finster drein, als er am Sonnabend beim Neptunfest am Kiessee des Kageler Ortsteils Finkenstein aufgerufen und von "Häschern" gegriffen wurde. Doch Oma Egitha Jakob bot Verstärkung. So saßen die Beiden dann gemeinsam auf dem Stuhl und ließen mutig die "Torturen" einer zünftigen Neptuntaufe über sich ergehen. "Das war heute eine Doppeltaufe, so etwas hatten wir noch nie", sagte "Nixe" Anne Kühn. Und wie all die anderen erhielten Enkel und Oma ihren lustigen Taufnamen: "Lustiger Dreibeinfisch" und "Gemeine Geburtshelferkröte".