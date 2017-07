Es gab viele Warnzeichen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1592957/

Als die Polizei am Sonnabend zur Razzia im Flüchtlingsheim eintrifft, im Schlepptau zahlreiche Reporter, ergibt sich schnell ein Bild über den mutmaßlichen Hamburger Attentäter. Manche der knapp 600 Bewohner berichten freimütig, wie Ahmad A. in islamistische Kreise abdriftete. Und sie erzählen, dass sie in den vergangenen Monaten sich selbst überlassen waren.

"Viele hier hatten Angst vor Ahmad", sagt einer, der in den schmucklosen weißen Containern am Kiwittsmoor in Hamburg-Langenhorn lebt. Der 26-jährige Palästinenser wurde zuletzt gemieden, nachdem er immer wieder "Allahu Akbar" und andere islamistische Parolen in der Unterkunft grölte, viel Alkohol trank, aber auch Haschisch rauchte und Kokain konsumierte.

Früher spielte er oft noch Fußball mit anderen Bewohnern, doch in letzter Zeit habe er viel gebetet und sein Zimmer kaum noch verlassen, erzählt sein syrischer Nachbar weiter. Freunde habe er nicht mehr gehabt. Es machte auch die Runde, dass er ein Fitnessstudio in der Nähe der salafistischen Al Nour-Moschee besuchte und dafür quer durch die Hansestadt fuhr. Dabei befindet sich ein Sportstudio des gleichen Betreibers unweit des Flüchtlingsheims.

Ein anderer Bewohner ist dagegen in Sorge, dass Asylsuchende nach der Bluttat unter Generalverdacht gestellt werden. "Wer so was macht, ist krank. Das ist schwer für die Leute hier", meint der zweifache Familienvater. "Ich bin nach Deutschland gekommen für eine neue Zukunft. Das verstehe ich nicht."

Welche Details die Sicherheitsbehörden über die zunehmende Radikalisierung wussten, blieb auch am Sonntag unklar. Sie sprechen von einer schwierigen Gemengelage. Zwar gebe es Hinweise auf islamistische Motive, aber auch auf eine "psychische Labilität", heißt es. Hamburgs Verfassungsschutzchef Torsten Voß beschreibt A. als "destabilisierte" Persönlichkeit.

Ein Freund des mutmaßlichen Attentäters soll die genannten Auffälligkeiten der Polizei gemeldet haben. Anschließend wurde A. von Verfassungsschützern befragt. Sie holten Erkundigungen ein und speicherten ihn als Verdachtsfall unter 800 anderen Islamisten der Stadt. Als gefährlich wurde er nicht eingestuft. Bislang gebe es keinen Hinweis, dass der Mann in die Islamistenszene eingebunden sei, so Voß.

Bekannt ist auch, dass A. in den Vereinigten Arabischen Emiraten geboren wurde und im März 2015 nach Deutschland kam. Vorher soll er in Norwegen, Spanien und Schweden gewesen sein. Bei seiner Ankunft hatte er keine Ausweispapiere bei sich, nur die Geburtsurkunde. Seine erste Station in Deutschland war Dortmund. Er wurde nach Hamburg geschickt, stellte dort im Mai 2015 einen Asylantrag, der Ende 2016 abgelehnt wurde. Rechtsmittel legte A. nicht ein. Seitdem hätte er eigentlich ausreisen müssen. Doch die Papiere fehlten. Die palästinensischen Behörden hatten allerdings schon zugesagt, ihn aufzunehmen.

Was zudem Fragen aufwirft, ist die Situation in dem Heim. Behördenvertreter ließen sich zuletzt nur selten in der Unterkunft blicken, wie die Bewohner berichten. Der Sicherheitsdienst sei vor rund einem Jahr abgezogen worden, ein Hausmeister kommt immerhin täglich. Auch die Feuerwehr rückt regelmäßig an, weil es oft zu Fehlalarmen kommt. Einmal wurde in einer Dusche gezündelt.

Die Anwohner in dem beschaulichen Stadtteil sind längst besorgt. Eine ältere Frau wurde Ende Mai überfallen, sie kam mit einem Schädelhirntrauma in ein Krankenhaus. Der CDU-Abgeordnete Richard Seelmaecker spricht von einer "Verunsicherung" der Bürger. Aus seiner kleinen Anfrage an den Senat geht hervor, dass die Kriminalität deutlich zugenommen hat.

So registrierte die Polizei in Langenhorn binnen Jahresfrist eine Zunahme von fast 50 Prozent bei Fällen von gefährlicher und schwerer Körperverletzung. Auch die Gewaltkriminalität stieg zwischen 2015 und 2016 um 28 Prozent. Regelmäßig komme es zu Konflikten im Heim, berichten Bewohner.

Vorstrafen hat Ahmad A. nicht. Nur einmal fiel er mit einem Ladendiebstahl auf. Das Verfahren wurde wegen Geringfügigkeit eingestellt. Dennoch stellen sich bei ihm die gleichen Fragen, die nach den Geschehnissen des vergangenen Jahres aufkamen. Auch die Attentäter von Würzburg, Ansbach und vom Berliner Breitscheidplatz kamen als Flüchtlinge nach Deutschland und entluden hier ihren Hass.

Der Attentäter von Berlin, Anis Amri, war den Sicherheitsbehörden als Islamist bekannt, seine Festnahme scheiterte jedoch aufgrund von Ermittlungspannen und Fehleinschätzungen, die LKA-Mitarbeiter im Nachhinein vertuschen wollten. Ein riesiger Skandal, der momentan aufgearbeitet wird.

Nach den drei Anschlägen wurden Gesetze verschärft, Abschiebungen erleichtert, die Überwachung von Islamisten verstärkt. Alles umsonst? Direkt nach Hamburg werden erneut Rufe nach einer noch härteren Abschiebepolitik laut. Allerdings hat der Fall Ahmad A. seine Eigenheiten. Bislang ist nicht klar, ob es überhaupt eine Terrorattacke war, ob ideologisch gefestigte Motive im Vordergrund standen oder doch eher persönliche und psychische Probleme. Amri dagegen war verstrickt in die Islamistenszene.

Von Fehlern wollen die Hamburger Behörden vorerst nichts wissen. A. habe sich vorbildlich verhalten und sogar am Tag der Attacke in der Ausländerbehörde nachgefragt, ob seine Ausreisepapiere angekommen seien, sagt Hamburgs Polizeipräsident Ralf Meyer. Innensenator Andy Grote (SPD) meint, Anschlägen dieser Art wohne immer "ein hohes Maß an Unberechenbarkeit" inne. (mit dpa)