Amt dementiert Zusammenhang

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Die im Jahr 2017 an das Gesundheitsamt des LOS gemeldeten Hepatitis B und C-Fälle (jeweils zwei Fälle) stehen nicht im Zusammenhang mit der Ankunft der Flüchtlinge, wie es am Freitag im Oder-Spree Journal vermeldet wurde. Dies stellt das Gesundheitsamt Oder-Spree klar. Bei diesen Fällen handele es sich um akut an Hepatitis B und C erkrankte Personen, die sich über unterschiedliche Infektionswege mit dem Hepatitis-B bzw. C Virus infiziert haben. "Die in der zitierten Statistik aufgeführten Erkrankten sind keine Flüchtlinge", so das Gesundheitsamt. In dem Artikel "Mehr Hepatitis-Fälle in Oder-Spree" war die höhere Zahl der akuten Neuerkrankungen mit den seit 2015 zugewanderten Flüchtlingen begründet worden. In einer Studie des Robert-Koch-Instituts, die sich auf Zahlen aus Sachsen stützt, wurde hingegen unter anderem die Verteilung des chronischen Krankheitsverlaufs von Hepatitis B untersucht. Demnach beträgt die Quote bei Asylsuchenden bei 2,5 Prozent, bei der deutschen Allgemeinbevölkerung 0,3 Prozent.