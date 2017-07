Von Winkearmen bis Hitzewallungen

artikel-ansicht/dg/0/

Diesmal steht Intendant Matthias Raupach nicht mit auf der Bühne. Eigentlich wollte er die "Vornehme" in dem Stück besetzen. Doch störe er nur, meint er augenzwinkernd. Denn die vier Rollen sind ausnahmslos von Frauen besetzt. Schließlich handelt es sich um ein immer aktuell bleibendes Frauenthema - die Wechseljahre.

Dass Frau dieses Thema durchaus auch von der amüsanten Seite betrachten kann, das stellen Astrid Golda, die Hausfrau, Susanne Rader, die Vornehme, Tina Schöltzke, die Junge, und Carmen Wiederstein als Karrierefrau ab 4. August einmal mehr unter Beweis. Und offenbar hat Matthias Raupach mit dem Stück den Nerv der Fans der Sommerkomödie im Oderbruch getroffen. Es sind bereits 1500 Karten verkauft, zeigt sich der Intendant zufrieden. Vor allem an Frauen, wie er hinzufügt und dabei die Probe vom Café des-Theaters aus verfolgt.

Derweil klärt Choreografin Petra Kreuzer mit den Damen, wie sie für eine Nummer die bei Frauen oft an Elastizität verlorene Unterarmmuskulatur einheitlich zum Wackeln bringen. Doch nicht nur über die gehassten "Winkearme" machen sie sich lustig. Sie philosophieren über die Wechseljahre mit all ihren Nebenwirkungen wie Hitzewallungen, Gewichtszunahme und die durch Werbung suggerierte ewige Jugend.

Ort des Geschehens ist eine Flughafenhalle. Dort treffen sich die Vornehme, die naive Hausfrau, die Junge und die gestresste Karrierefrau ganz zufällig auf dem Weg nach New York. Der Flieger hat Verspätung und die Unterhaltung der vier Damen über ein in der Tat heißes Thema beginnt.

Die Zuschauer erwartet ein komödiantisches und musikalisches Feuerwerk der besonderen Art. Zu 80 Prozent besteht das Stück aus Musik, so Matthias Raupach, bekannte Pop- und Rocksong, gemischt mit Schnulzen und Klassikern der Discowelle und Jazzstandards. Das ist nach dem Geschmack von Astrid Golda. Die Wienerin sei ein Kind der 1980er-Jahre und von daher finde sie es toll, diese Musik, und noch dazu auf Deutsch, singen zu können, sagt sie in einer Probepause. Zwar haben die Schauspielerinnen den ganzen Juni in Wien geprobt. Doch hier könnten sie konzentrierter arbeiten, ohne Alltagsstress, so Astrid Golda.