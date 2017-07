Heiße Öfen und blitzender Chrom

artikel-ansicht/dg/0/

Die Nacht war kurz. Das wurde am Sonnabendvormittag auf dem Museumgelände am Flugplatz schnell klar. Erst nach und nach kletterten die Frauen aus ihren Zelten, holten sich frische Baguettes und Rührei vom Catering-Stand - dort gab es neben ein paar Camp-Schraubern vom Aufbau einzig erlaubte Männer auf dem Gelände - und schlürften genüsslich ihren Kaffee. Die Bänke füllten sich in der Sonne. Frisch geschminkt schlüpften viele in ihre Biker-Stiefel.

Während dessen ist Irene Kotnik schon unterwegs. Sie tauschte gerade die Behälter der Bio-Klos aus, schleppte wenig später auch Getränke-Paletten über den Platz. Die Organisatorin des Festivals ist sich für nichts zu schade. Motorradfahren, das ist eine Leidenschaft, die sie schon vom Vater übernommen hat. Sie fuhr sie mit der Familie über die Route 66 durch die Vereinigten Staaten von Amerika. Mittlerweile lebt die 34-Jährige, die sieben Jahre in der USA war, zurück in Berlin. Die Leidenschaft zum Motorradfahren blieb. Damit war sie nicht allein. Kurzerhand hat sie 2015 in der Hauptstadt den Curves-Club gegründet, der 2016 zum Verein wurde. Die 30 Mitglieder sind allesamt Frauen, die selbst gerne schwere Maschinen fahren. Man trifft sich zu Ausfahren, fährt zu Treffen. "Es gibt so viele wilde, starke, unabhängige Frauen, daher kamen wir auf die Idee das Petrolettes-Festival nur für Frauen auf die Beine zu stellen", erinnert sich die zierliche Blondine. Aus ganz Europa kamen im Vorjahr die Motorrad-Ladys nach Berlin-Spandau.

Nun fand das Biker-Treffen erstmals auf dem Flugplatzgelände in Neuhardenberg statt. Schon am Freitag reisten die meisten an, am Abend kam auch Prominenz - die Unternehmerin und Rallyefahrerin Heidi Hetzer erzählte viel aus ihrem Leben. Genügend Platz blieb auf dem Areal aber auch für Auftritte von Frauenbands und Tanz bis 2 Uhr früh.

Am Sonnabend, nach Morgen-Yoga und Frühstück, startete zur Mittagszeit dann die gemeinsam Ausfahrt. Von den gut 200 Motorradfahrerinnen schlüpfte mehr als die Hälfte in ihre Biker-Kluft, schwang sich auf die kleinen und großen Maschinen mit blitzendem Chrom und gesellte sich hinter die Berlinerin Cäthe Pfläging. Die Curves-Vereinsmitbegründerin erklärte gegenüber der Märkischen Oderzeitung: "Ich liebe das Motorradfahren, denn es ist ein unvergleichliches Gefühl, man ist direkt in der Straße". Sie führte die Gruppe erst einige Runden über das Rollfeld des Flugplatzes und dann über die Landstraßen - insgesamt gut 120 Kilometer mit Zwischenstopps in Eberswalde und am Badestrand zurück zu am Klostersee von Altfriedland.

Kaum waren die Biker zurück, durften sich viele mutig bei den Spaß-Rennen übers Rollfeld austesten. Andere nutzten lieber die Gelegenheit zum Fachsimpeln, Klamottenkaufen und Spielaktionen. Auch am Tattoo-Stand war gut was los, ebenso bei einer Kartenlegerin. Für die Tombola hatte Irene Kotniks Mutter Gerlinde der Heidi Hetzer - die bei der Ausfahrt mit ihrem roten Flitzer das Schlusslicht bildete - kurzerhand eine Rennfahrer-Weste abgeschwatzt. Preise gewinnen, das war für die Bikerinnen aber nicht so wichtig. Viele lobten das Areal, kamen zwanglos ins Gespräch - in deutsch, englisch, sogar in Gebärdensprache. Angereist waren Jung und Alt nicht nur aus allen Teilen Deutschlands sondern auch aus Tschechien, Polen und Dänemark. Ein Festival ohne Stutenbissigkeit. Viele verband neben der Liebe zu Motorrädern auch die Liebe zur Musik - und die tönte nicht nur tagsüber aus den Boxen, sondern verkürzte auch live mit weiteren weiblichen Bands und DJs die Nacht zum Sonntag, wo am Nachmittag das Festival endete.