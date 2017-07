Klingeltour und Hornsignal

artikel-ansicht/dg/0/

Sie hat die Augen überall und taucht fast an allen Ecken während des Festes auf. Hilde Scharff mit der großen Geldbörse, schon fast 20 Jahre Kassiererin beim Heimatverein, hat das Schleifen-an-die-Frau/den-Mann-Bringen fest in der Hand. 1000 haben die Waldsieversdorfer davon anfertigen lassen - ein Euro das Stück und gültig für vier Festtage am Großen Däbersee. Die wollen erst mal unters Volk gebracht sein.

Und das strömt. Vielleicht noch nicht so zahlreich zum Wasserturm, von wo sich der Marsch der Jäger, Bläser, Böllerer Richtung Festgelände bewegt. Dort aber, wo Festzelt, Stände und Gastronomie längst für das abendliche Spektakel aufgebaut haben, füllt sich das Areal stetig und Hilde Scharff bekommt Unterstützer.

Das Böllern der Buckower Kanoniere zur Eröffnung mit dem Bürgermeister, der klangsignalstarke Einstieg durch die Strausberger und Seelower Jagdhornbläser samt diesmal eindrucksvoller Vorführungen des Falkenhofs Ravensberg, Bootskorso und das große Feuerwerk am Freitag sind indes nur einer der Höhepunkte im mehrtägigen Festprogramm der Waldgemeinde.

Dort mischen sich Alt und Jung, Touristen und Einheimische, gegenwärtige und "gestrige" Waldsieversdorfer. Wer hier geboren oder groß geworden ist, den zieht es jedes Jahr Ende Juli zurück in den Ort. Ganze Familientreffen samt Kindern und Kindeskindern finden mittendrin statt - wie das der Dobruschs, der Nachkommen des legendären Waldsieversdorfer Pfarrers der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde. Die reisen aus Bremen an oder aus Kalifornien und sorgen selbst dafür, dass Grün das Bild des Erholungsortes weiter prägt. Die Linde, die seit 2016 vor dem WaldKautz gedeiht, ist Zeichen ihrer Spende.

Vertreter der Familie sind auch bei der Frühstückswanderung am Sonnabend ab 7 Uhr dabei, wenn die Jäger und Angler als Frühaufsteher Gemeinschaftsansitz und Hegeangeln fast schon absolviert haben. Die bunt gemixte Gruppe allen Alters lässt sich vom stellvertretenden Bürgermeister durch den Wald, über Brücken, am See entlang führen und wird nicht selten klüger dabei.

Günter Schachler kommt von der finanziell klammen, aber schuldenfreien 820-Seelen-Gemeinde über Investitionen des Vorjahres zur Holzbrücken-Sanierung. Die Höhenunterschiede - "wir beginnen bei 42 und enden bei 30 Metern über Normalnull" - fließen genauso ein wie aktuelle Regenmengen, die den Seespiegel ansteigen ließen, der noch ziemlich intakte Schluchten-Mischwald, Schlag-Abraum als Durchforstungs-Hinterlassenschaften, Klimawandel, das Treiben von Biber und Waschbär oder Rechenexempel mit der Teichrose.

"In einem kühlen Grunde" schallen Bläserklänge über den See, als Jäger, Wanderer, Angler zum Frühstücksbuffet auf der Wiese von Heimatvereinsvorsitzender Rosemarie Herbrich und ihrer Frauen-Crew begrüßt werden. Zu Wochenbeginn war noch gebarmt worden: Was tun, wenn der Regen nicht aufhört? "Donnerstag früh aber fühlten wir uns vom lieben Gott geküsst."

Das empfinden Frühstücksgäste im Sonnenschein an weiß gedeckten Tischen mit allerlei Leckerem wohl ebenso. Am Ende der Tafel wandert schließlich gern der Fünf-Euro-Schein in die Spendenbox, denn ganz ohne diesen Zuschuss funktioniert kein Wiesen-Bankett. Nicht wenig muss vorfinanziert sein. Auch wenn das nahe CVJM-Heim die großen Kaffeekannen füllt und den Korb mit gekochten Eiern. Auch wenn Gewerbetreibende aus dem Ort und andere Unterstützer oft schon vorab eine Geldspende überweisen.

Und so ziehen die Knirpse aus dem "Kinderstübchen" die Einwohner in Festzelt zu Modenschau, Gesang und Tanz, spielen am Nachmittag Talente wie Emilia Prothmann, Florian Scharff oder Lea und Nele Oppelt an Keyboard, Klavier, Geige und Klarinette auf, mittendrin DJ Roy - Garant für Musik und Regie. Zum Nachdenken regt Pfarrer Bernhard Töpfer gleich eingangs zur traditionellen Hubertusmesse an. Der Jäger habe den Auftrag, die Natur zu schützen, insgesamt gehe es um das Bewahren der Schöpfung, so sein Leitmotiv.

Ohne das Buckow-Waldsieversdorfer Blasorchester aber kommt kein Tag aus, vor allem nicht die sonntägliche Versteigerung zur Eigenfinanzierung, Fest-i-Tüpfelchen, zu dem selbst Siegerpreise gespendet wurden. Seltenheitswert dürfte indes die Schleifen-Weste besitzen - mit spitzbübischem Lächeln von Fest-Mitbegründer und stetigem Akteur Franz Heinze getragen: Denn wer hat schon alle Eintrittsbänder in sämtlichen Farbnuancen aus 40 Jahren!