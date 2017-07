Spender für Nick gesucht

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Nick ist 14 Jahre alt und wohnt in Schwedt. Er leidet bereits zum zweiten Mal an Krebs und ist dringend auf eine Stammzellspende angewiesen. Nur so kann er überleben. Der Verein Uckermark gegen Leukämie führt deshalb am 2. August eine Typisierung im Kundencenter der Stadtwerke Schwedt im Centrum-Kaufhaus Schwedt durch. Von 15.30 bis 19 Uhr kann sich jeder als Stammzellenspender registrieren lassen. Das geht ganz schnell per Wattestäbchen.(Seite 15)