Vor 20 Jahren: Schulstart in Gefahr

Hilfe erhalten auch elf vom Hochwasser betroffene Handwerksbetriebe in der Stadt, davon allein zehn im Buschmühlenweg. Gläsermeister Fritz-Georg Streichert berichtet: "In der Werkstatt läuft nichts mehr. Nur das Wasser." Ihn und die anderen will die Handwerkskammer Frankfurt bei der Schadensermittlung und -regulierung unterstützen.

Unterdessen gerät der für den 4. August geplante Schulstart in Frankfurt in Gefahr. Grund ist der abgerutschte Damm bei Hohenwutzen. "Sollte sich die dramatische Lage im Oderbruch weiter zuspitzen, würden Evakuierte aus der betroffenen Region unter Umständen auch in Frankfurter Schulen untergebracht", heißt es am 31. Juli 1997.

In Slubice sind die Straßen weiter menschenleer. "Das Leben dort scheint eingefroren", informiert der Stadtbote. Dafür geht bei den Helfern, die die Dämme beobachten und notfalls mit Sandsäcken flicken, die Angst um. Wie lange wird ihr Ort, der tiefer als Frankfurt liegt, diesen ständigen Druck der Oder aushalten?"

