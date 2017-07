Unerfüllte Medaillenträume

artikel-ansicht/dg/0/

Die Europameisterschaften der Kadetten sind beendet. Nach furiosem Start in die einwöchigen Titelkämpfe platzten einige Medaillenträume. So auch beim Klassiker-Spezialisten Maximilian Simon (58 kg/SV Weißwasser), der in der Hoffnungsrunde mit 3:12 an Maxim Cander (Moldawien) scheiterte und bei seinem EM-Debüt Neunter unter 28 Teilnehmern wurde.

Simon, der am Bundesleistungszentrum Frankfurt unter Heinz Thiel trainiert, begann mit einem 11:0-Überlegenheitssieg über Luka Gumilar (Slowenien). Im Achtelfinale ließ er ein 6:3-Sieg über den Lokalmatadoren Husein Gegic (Bosnien-Herzegowina) folgen. Das vorläufige Aus kam im Viertelfinale, wo Simon gegen den beständig vorwärts drängenden Mustafa Yildirim (Türkei) mit 0:8 chancenlos war. Der Türke qualifizierte sich für das Finale und so kam Simon in der Hoffnungsrunde und unterlag Maxim Cander.

Zwei Niederlagen gab es für Josefine Purschke (SV Warnemünde), die bei ihrem EM-Debüt in der Qualifikation gegen Ekaterina Verbina (Russland) mit 0:10 Punkten noch vor Ablauf der vierminütigen Kampfzeit unterlag. Die Russin kämpfte sich ins Finale und feierte am Abend des folgenden Tages den Gewinn des Europameistertitels. Damit konnte die Ringerin aus dem Bundes-Leistungszentrum Frankfurt in der Hoffnungsrunde weiterkämpfen. Doch auch dort musste Purschke eine Niederlage quittieren, gegen Mariana Dragutan (Moldawien) verlor die Deutsche Meisterin 2:8. In der Endabrechnung ermittelte das PC-gestützte Wettkampfsystem Platz 15 für sie.

Im freien Ringkampf kämpfte mit Richard Schröder (69 kg/SV Luftfahrt Berlin) auch ein Ringer, der am DRB-Regionalstützpunkt in Luckenwalde trainiert. Schröder unterlag im Achtelfinale gegen Ioannis Loizidis (GRE) 3:5. Ein Duell, dass der Hauptstädter nicht verlieren musste, denn er bestimmte den Kampf über weite Strecken, ohne jedoch Siegpunkte verbuchen zu können. Der Grieche unterlag im Viertelfinale und damit konnte Schröder nicht mehr in die Hoffnungsrunde eingreifen und wurde Elfter.

In Sarajevo wurde ein neuer Wettkampfablauf getestet, bei dem die Qualifikationskämpfe bis hin zum Halbfinale an einem Tag ausgetragen werden. Nach erneutem Wiegen, bei der die Toleranz von zwei Kilogramm über dem normalen Gewichtslimit nicht überschritten werden darf, wird am Tag darauf der Wettbewerb mit den Hoffnungsrunden und den Finalkämpfen um Gold und Bronze fortgesetzt.

Wieder im normalen Ablauf mit allen Kämpfen einer Gewichtsklasse innerhalb eines Tages werden die Weltmeisterschaften der Junioren ab Dienstag in Tampere ausgetragen. Auch da treten einige Ringer aus den Leistungszentren Frankfurt und Luckenwalde an. Ilja Matuhin (96 kg/1. Luckenwalder SC) vertritt die Freistilringer, Debora Lawnitzak (58 kg/SV Luftfahrt Berlin) geht bei den Juniorinnen für das Bundes-Leistungszentrum Frankfurt an den Start, aus dem auch Andrej Ginc (60 kg/SAV Torgelow), Karan Mosebach (74 kg/RSV Hansa 90 Frankfurt) und Franz Richter (120 kg/AVG Markneukirchen) kommen.