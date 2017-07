Guckloch in die Seele des Nachbarlands

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Saarow (MOZ) Was ist aus den Helden geworden, die damals für die Solidarnosc demonstrierten? Dieser Frage ist ein im Frühjahr auf Sendung gegangenes Hörspiel des RBB nachgegangen. In der aktuellen politischen Situation in Polen erlangt sie eine besondere Bedeutung. Das Hörspiel unter dem Titel "Väter.Helden.Oder die Sache mit der Solidarnosc und dem rosa Kaugummi" stand am Freitag im Scharwenka-Kultur-Forum Bad Saarow in der Reihe "Hörspieltheater mit Till Sailer" auf dem Programm.Von den beiden Autorinnen Johanna Rubinroth und Renata Borowczak-Nasseri war Letztere anwesend.

Dieses Hörspiel hat etwas von einem Feature. Es greift auf dokumentarisches Material zurück, das aus Interviews gewonnen wurde und in dessen Mittelpunkt der Vater von Johanna Rubinroth steht. Es ist es gelungen, daraus eine spannende Geschichte aufzubauen. Eine ohne Vater aufgewachsene junge Frau möchte ihren Erzeuger kennenlernen, der in einem populären polnischen Lied namentlich als Held der Solidarnosc verehrt wird, weil er zur Wehrdienstverweigerung aufgerufen hatte. Das Ergebnis ist eine Ernüchterung. Vom Heldentum bleibt bei ihm und anderen damaligen Protagonisten nicht viel übrig.

Wie Juliane Schmidt erzählte, sei intern im RBB das Hörspiel zwar gelobt worden, aber es wurde auch von Kollegen, besonders denen, die aus dem Westen kamen, mit Unverständnis aufgenommen. Was damals in Polen vor sich ging, ist in dieser Weise, nämlich von unten und nicht von der Spitze der Bewegung betrachtet, so kaum dargestellt worden. Den Hörspiel-Machern, so die Dramaturgin, sei es darauf angekommen, daran "zu erinnern, dass jetzt die Werte kaputt gemacht werden, für die junge Leute damals eingetreten sind".

Mit Hinweis auf den Schauplatz der Handlung - Poznan - schlug Till Sailer einen Bogen zu Scharwenka, der unweit davon in Samter geboren wurde. Seiler nannte das Hörspiel mit den farbigen Passagen in polnischer Sprache und in Deutsch mit polnischem Akzent ein "Guckloch in die Seele des Nachbarlands".