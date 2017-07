Computer, Rhetorik, Kreativ-Kurse

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Seit Beginn der Sommerferien steht das neue Programm der Volkshochschule Oder-Spree im Internet. Unter www.vhs-los.de kann man ausführliche Informationen zu den Kursen finden und sich auch online anmelden. Die Regionalstelle Erkner - zur Zeit in dem Container auf dem Gelände des Carl-Bechstein-Gymnasiums untergebracht - bietet rund 70 Kurse an, und zwar in den Bereichen Gesellschaft, Kultur, Gesundheit, Sprachen, Informatik und Arbeitswelt. Neben dem Standardprogramm gibt es auch viele Neuerungen zu entdecken.