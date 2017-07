Lack und Chrom in der Galerie

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Eine neue Ausstellung der Tatra-Galerie in der Puschkinallee vermittelt seit Sonnabend Einblicke in die Geschichte der Tatra-Werke und zu Besonderheiten von Tatra-Fahrzeugen. Iris Riesebeck öffnete damit zum wiederholten Male ihr privates Tatra-Museum einer breiten Öffentlichkeit. Viele Interessenten waren gekommen und ließen sich von den geschichtlichen Fakten, die Iris Riesebeck vermittelte, aber auch von ihren Anekdoten inspirieren. Der Gastgeberin liegt es am Herzen, die Geschichte des Tatra-Automobils zu bewahren, an der sich immer auch gesellschaftliches Geschehen ablesen lässt.