Die nackten Füße bleiben trocken

Eberswalde (MOZ) Der Blick von Udo Muszynski geht Richtung Himmel: Sanft eingedunkeltes Blau, nichts, was den Kultur-Organisator beunruhigen müsste. "So muss ein Juli-Abend aussehen", sagt er am Freitag, kurz bevor das Purpur-Fest im Forstbotanischen Garten das finale Kapitel aufschlägt: ein Konzert der rumänischen Band ZMEI3.