Kopiert und umgedeutet

Bad Saarow (MOZ) 14 Bilder der Berliner Künstlerin Anne von Westphalen sind seit Sonnabend in der Kunstgalerie am Saarower Bahnhof zu sehen. Die 29-Jährige, die im sächsischen Sebnitz aufwuchs, malt bevorzugt mit Öl auf Leinwand. Für ihre Werke kopiert Anne von Westphalen Werke der Kunstgeschichte und deutet sie offensiv um. So hat sie aus der Spitzenklöpplerin des Barock-Malers Jan Vermeer hat sie eine Frau gemacht, die ein Smartphone bedient.