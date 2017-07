Der Bürgermeister tanzt mit

artikel-ansicht/dg/0/

Ragow (MOZ) Werner Gröschke streckte auf der Tanzfläche seine Arme in die Höhe, schwang seine Beine, die in kurzen Hosen steckten, hin und her. Der 67-jährige Bürgermeister von Ragow-Merz schien Sonnabend das Dorf- und Parkfest im Ragower Schlosspark zu genießen. Kein Wunder: Alles klappte wie am Schnürchen. Das Wetter spielte mit. Die Oder-Spree-Musikanten sorgten nachmittags für gute Laune. Und seine Tochter Nicole feierte beim Fest ihren 38. Geburtstag. "Außerdem sind gleich meine Enkelinnen Elina und Marissa zu sehen. Sie gehören zu jenen Nachwuchs-Tänzerinnen, die unter Anleitung von Anke Hofer trainieren und heute ihr Können zeigen", blickte Werner Gröschke ein paar Minuten voraus.