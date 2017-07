Berliner Mauerweg: Geschichtsträchtige Fahrradtour

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (OGA) Wald, asphaltierte Straßen und immer wieder ein Exkurs in die Geschichte von Ost und West. Der Berliner Mauerweg hat auf seinen 160 Kilometern viel zu bieten. Auf der Strecke nach Hennigsdorf machten 57 Radfahrer unter anderem Rast am Grenzturm in Nieder Neuendorf.

artikel-ansicht/dg/0/1/1592974/

Radelt voran: Axel von Blomberg führte am Sonnabend auf dem Berliner Mauerweg von Spandau nach Hennigsdorf. Am Grenzturm in Nieder Neuendorf gab es eine kurze Rast und Wissenswertes.

Radelt voran: Axel von Blomberg führte am Sonnabend auf dem Berliner Mauerweg von Spandau nach Hennigsdorf. Am Grenzturm in Nieder Neuendorf gab es eine kurze Rast und Wissenswertes. © MZV

Vorbei geht es an Bombardier in Hennigsdorf, und die Augen eines Mannes fangen vor Begeisterung an zu leuchten. "Hier könnte ich nur noch fotografieren", ruft er mit Blick auf die stillstehenden Züge auf dem Werksgelände. Er sei ein Trainspotter, sagt er. Jemand, der leidenschaftlich gern Züge oder Waggons fotografiert. Auf dem Berliner Mauerweg finden sich auch abseits der Ost-West-Geschichte Sehenswürdigkeiten für Teilnehmer der Berliner Mauerstreifzüge. Seit 2001 werden diese von den Berliner Grünen organisiert, die an der Entstehung des 160 Kilometer langen Rad- und Wanderweges entlang der ehemaligen Grenze maßgeblich beteiligt waren.

Am Sonnabend fährt ein 57-Menschen umfassender Fahrradtross die gut 20 Kilometer lange Strecke von Staaken im Berliner Norden nach Hennigsdorf, geführt von Axel von Blomberg vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC), der sich schon lange mit dem Mauerweg beschäftigt und darüber einen Tourenplaner für Radfahrer verfasst hat. Schon 1990/91 gehörte er zu der Gruppe ADFC-Aktivisten, die auf den bestehenden Asphaltdecken mit Badezimmerfarbe Piktogramme mit Fußgänger und Fahrrad malten. Sie machten sich dafür stark, dass die ehemaligen Postenwege der DDR-Grenztruppen als Rad- und Wanderwege von der Öffentlichkeit genutzt werden können. "Man muss dankbar dafür sein, dass das Vorhaben "Mauer-Radweg" nicht aufgegeben wurde. Die Stimmung in der Bevölkerung damals: "Die Mauer muss weg. Nichts soll mehr daran erinnern'", erzählt von Blomberg. Für Gartenabfälle nutzten Anwohner die Wege, für Erholung und Geschichtsforschung nicht.

Das hat sich geändert. Der Fahrradrundweg ist beliebt. Von Berlin nach Hennigsdorf gibt es viel zu entdecken. Eine Baracke vom Außenlager des Konzentrationslagers Sachsenhausen ist in Falkensee zu sehen, Blumen an die Todesopfer der NS-Zeit. In der ehemaligen Spandauer Exklave Eiskeller berichtet von Blomberg von einer kuriosen Geschichte: Da das Gebiet fast komplett von der Mauer umgeben war, mussten die Schulkinder jeden Tag auf dem Weg zum Unterricht die Grenzposten passieren. Ein Junge erzählte, Grenzschützer der DDR hätten ihn nicht durchgelassen. Die Kinder wurden daraufhin zeitweise unter britischem Schutz, auch schon mal mit einem Panzer, begleitet. Erst Jahre später kam heraus, dass der Junge einfach die Schule geschwänzt hatte. Überall auf der Strecke informieren vereinzelte Stehlen, unter anderem über Maueropfer oder über besondere historische Begebenheiten.

In Nieder Neuendorf empfängt Anke Reichhuber mit Ehemann und Kindern die Radfahrer am Grenzturm mit einer kleinen Stärkung. Bei jeder Tour werden die Ortsgruppen der Grünen mobilisiert, die Radler mit Snacks zu versorgen. Alle stürzen sich auf das mitgebrachte Obst und die Kekse, einige besichtigen das Museum im ehemaligen Wachturm der DDR. Dann geht es auch schon weiter.

Organisator Alexander Kaas Elias legt Wert darauf, dass alle mitfahren können. Die Touren sind nicht zu weit, die Geschwindigkeit wird moderat gehalten. "Es soll ein Angebot für alle sein, auch für untrainierte Radfahrer", sagt er. Zwar murren schon mal die einen, dass es zu langsam vorangeht, während die anderen es gern noch gemütlicher hätten. Aber insgesamt bewegt sich die Fahrradgruppe geordnet und gut gelaunt durch Wald und Wiesen.

Nur ein paar Wurzeln verbeulen ab und an die Asphaltdecke, ansonsten ist Axel von Blomberg zufrieden: "Der Mauerweg ist im Großen und Ganzen gut in Form." Ausgeschildert ist er ebenfalls, in 3,60 Meter Höhe - so hoch war die Mauer- weisen Plaketten auf die Richtung des Mauerweges.

Vom Anspruch her ist die Tour für Sonntags-Fahrradfahrer gut zu bewältigen, wie sich auch am Alter der Teilnehmer zeigt: Vom kleinen Jungen bis zum grauhaarigen Mann sind alle Generationen vertreten. Nur ein steiler Anstieg trennt die Spreu vom Weizen.

Am 12. August fährt der Fahrradtross weiter. Startpunkt ist um 14 Uhr am Bahnhof Hennigsdorf, die Strecke endet am Bahnhof Hermsdorf. Die Berliner Mauerstreifzüge sind in acht Etappen gegliedert, die alle zwei Wochen jeweils an einem Bahnhof beginnen und aufhören.