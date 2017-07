Emotionale Diskussion um Kurmarkkaserne

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) Der Abend am Freitag im Eine-Welt-Laden in Storkow hatte es in sich. Die "Aufrechten Bürger" mit ihrem Initiator Thomas Jacob, der in DDR-Zeiten und auch noch nach 1990 vor allem durch den "Polizeiruf" bekannt geworden war, hatten zwei prominente Schauspieler zu einer Lesung eingeladen: Annekatrin Bürger und Andreas Schmidt-Schaller. Sie lasen kleine literarische Zeugnisse gesellschaftskritischer Haltungen namhafter Schriftsteller. Das war schön und gut, aber eigentlich nur der Rahmen, um ein Ziel zu verfolgen: die Umbenennung der Kurmarkkaserne in Storkow. Jacob, hinter dem zur Zeit rund 20 Leute stehen, darunter die Storkower Linken Rainer Thiel und Uwe Tippelt und viele Prominente, zum Beispiel Bürger und Schmidt-Schaller, Petra Kelling, Jaecki Schwarz und Wolfgang Winkler, sprach in seiner Begrüßung von einer "Nachdenkveranstaltung" darüber, was der in der Zeit des Faschismus missbräuchlich, verbunden mit nazistischen Verbrechen für die ganze Region verwendete Name eigentlich bedeutet. "Wir wollen heute Anregung geben, dass die Diskussion weitergeführt wird, damit es in die Herzen geht, weil an dem Namen viel Blut hängt", warb er.