150 Kilogramm Möhren zum Frühstück

artikel-ansicht/dg/0/

Ziltendorf (MOZ) Lyann Gerlach ist begeistert. Die Elfjährige ist mit ihrer Familie aus Pohlitz in die Turnhalle Ziltendorf gekommen, um bei der 26. Kreisjungtierschau dabei zu sein. Die meiste Zeit verbringt sie im kleinen Streichelzoo, den der ausrichtende Verein "D 787 Oderstrand" aufgebaut hat. "Die Kaninchen sind so schön weich, ich würde am liebsten eines mitnehmen", sagt Lyann. Dazu lässt sich ihre Mutter zwar nicht überreden, doch auch ihr gefällt die Veranstaltung. "Wir waren schon mehrmals hier und hatten jedes Mal viel Spaß dabei, die Tiere anzuschauen und zu streicheln. Wir hatten auch früher selber mal ein Kaninchen, aber nur so zum Spaß", erzählt die Pohlitzerin.