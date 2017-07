Von Sensen und Brennnesseln

artikel-ansicht/dg/0/

Alles so schön bunt hier, freuen sich die Menschen, wenn sie auf einer blühenden Sommerwiese stehen. Das gehört jetzt aber ordentlich abgeschnitten, sagen andere. Zwischen diesen beiden Polen bewegen sich die Meinungen der Deutschen. Wie wertvoll Wiesen im Kreislauf der Natur sind, wie man sie pflegt und mäht, das erfuhren Wissbegierige in der Blumberger Mühle.

Auf der Streuobstwiese des Nabu-Zentrums hatte sich eine interessierte Schar von Praktikern versammelt. Sie wollten wie der Angermünder Tierarzt HansUllrich Reichelt, der fast jeden Tag mäht, "noch mal das Dengeln angucken. Das zeigt einem ja heute keiner mehr." Andere Interessenten sammelten gar erste Erfahrungen mit dem korrekten Halten einer Sense.

Der 79-jährige Helmut Klinke weiß genau wie es geht. "Ich bin in die Landwirtschaft reingeboren und habe das Mähen vom Vater gelernt", erzählt er. Noch immer ist er auf seiner 300 Jahre alten Hofstelle in Trampe tätig. Seine Hände sind von schwarzen Rissen durchzogen, so mancher Fingernagel blau gefärbt. Das kommt vom Dengeln, bei dem sich sogar der erfahrene Fachmann "verschlagen" kann. Eben nimmt er einen jungen Mann beiseite. "Sie mähen nicht richtig", sagt Helmut Klinke. "Sie haben geschlagen. Achten Sie auf Ihre Muskeln."

Praktische Hinweise gab auch Bio-Landwirt Magnus Knigge aus Görlsdorf. Aus Überzeugung bewirtschaftet er Wiesen und Acker behutsam, sodass Pflanzen und Tiere geschont werden. Die Arbeit mit der Sense gehört für ihn dazu. Brigitte Lemm kommt aus Dortmund und macht gerade Urlaub in der Gegend. Sie will in der Blumberger Mühle lernen wie man mäht, damit sie das in Dortmund im Nabu-Garten auch machen kann.

Johannes Grimm vom Naturschutzhof Brodowin erläuterte anschaulich, warum die Menschen nicht auf den blühenden Artenreichtum von Wiesen verzichten können und warum blühende Grünstreifen auch in Städten wichtig sind. "Der Mensch kann nicht ungestraft in den Kreislauf der Natur eingreifen. Die Wiese ist nur ein kleiner Ausschnitt aus diesem Kreislauf." Auch Angermündes Bürgermeister Frederik Bewer brach eine Lanze für die Vielfalt blühender Wiesen statt der Monotonie von Rasen. Dass die Meinungen darüber auseinander gehen, weiß er. "Ich habe mich in den 13 Monaten meiner Amtszeit so viel mit Rasenmähen beschäftigt, wie noch nie zuvor."

Ein Vortrag von Prof. Ludwig Fischer griff eine einzelne Wiesenpflanze heraus, die Brennnessel. Prof. Fischer hat ihr ein ganzes Buch gewidmet und erzählt darin die erstaunliche Natur- und Kulturgeschichte dieser oft verachteten Pflanze, die zum Beispiel fünf Mal mehr Eisen hat als Spinat. Aija Torkeler, Leiterin des Nabu-Zentrums, freute sich über das Interesse der Besucher und kündigte an: "Nächstes Jahr wird es wieder einen Tag zum Thema Wiese geben. Die Besucher können dazu Vorschläge machen."