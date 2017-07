Liebes-Tragödie mit viel derbem Witz

artikel-ansicht/dg/0/

Steinhöfel (MOZ) So wirkungsvoll wie am Freitagabend ist der Balkon des Schlosses Steinhöfel wohl nur selten zur Geltung gekommen: Er bot die perfekte Kulisse für die berühmte Balkonszene von Shakespeares Drama "Romeo und Julia", das die Schlossfestspiele Ribbeck in Steinhöfel zeigten. Die dreieinhalbstündige Aufführung, der um die 150 Zuschauer auf Klappstühlen beidseits des Teichs folgten, passte sich sehr gut ins Ambiente des klassizistischen Bauwerks ein. Landrat Rolf Lindemann, der wohl prominenteste Besucher des einzigen Gastspiels der Truppe im Landkreis Oder-Spree, zog in einer Ansprache vor Aufführungsbeginn gar den Vergleich mit den Wagner-Festspielen in Bayreuth: Steinhöfel brauche den Vergleich mit dem grünen Hügel nicht scheuen. Lindemann hatte auch einen Vorschlag für eine weitere Aufführung parat: Der Landrat empfahl Gerhart Hauptmanns "Biberpelz".