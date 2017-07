Ein Getränk wie Erdbeerjoghurt

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Auch wenn die Zahlen seit Jahren rückläufig sind, trinken die Deutschen immer noch um die 100 Liter Bier jährlich pro Kopf. Im Trend liegt das Brauen zu Hause. Einer, der es praktiziert, ist Mario Kachel aus Schöneiche. Seit zwei Jahren stellt er den Gerstensaft in seiner Garage her.

Den ersten Ausflug in die Welt des Brauens unternahm Mario Kachel mit 22 Jahren. Von 1982 bis 1985 arbeitete der in Ilmenau aufgewachsene Elektriker als Techniker im Maschinenhaus der Kindl-Brauerei in Berlin-Weißensee. "Dort wurden die zum Bierbrauen benötigten Medien hergestellt: Druckluft, Wärme, Kälte und Kohlendioxid", erzählt der 57-Jährige. Mario Kachel war mit der Wartung und Reparatur der Maschinen beauftragt, mit dem Brauen selbst hatte er nichts zu tun. "Und obwohl ich als Mitarbeiter uneingeschränkten Zugang zum Bier hatte, schmeckte es mir nicht. Ich stand auf Mixgetränke wie Gin Tonic", sagt der zweifache Vater, der seit 2006 in Schöneiche lebt.

Mit den Jahren veränderte sich nicht nur sein Berufsleben - nach einiger Zeit als Tontechniker bei professionellen Bands führt er heute eine kleine Baufirma -, sondern auch sein Geschmack. Mario Kachel war aufs Bier gekommen. Und als sein Sohn vor zwei Jahren ein Praktikum in einer Brauerei für "Craft Beer", handwerklich hergestelltes Bier, im Friedrichshain machte, kam er auf die Idee, das Getränk selbst herzustellen. "Der Chef meines Sohnes hatte viele Jahre in Mexiko gelebt und dort das Selbstbrauen begonnen, da ihm das Bier dort nicht schmeckte. Mein Sohn brachte eines der Biere mit nach Hause. Es war richtig lecker", erzählt Mario Kachel. "Ich dachte mir, das kann ich auch."

Nach dem Studieren einiger Literatur in Büchern und im Internet baute Mario Kachel mit seinem Sohn eine kleine Brauanlage in der Garage neben seinem Haus und fing an, Erfahrungen zu sammeln. Inzwischen ist aus dem Laie ein kleiner Profi geworden. Sein wichtigstes Utensil ist der Sudkessel. Der im Folgenden verkürzt dargestellte Brauprozess beginnt mit dem Einmaischen. Dabei werden geschrotete Braumalze in den Kessel gegeben, in dem sich 45 Grad heißes Wasser befindet, das schrittweise auf 78 Grad Celsius erhitzt wird. In der Flüssigkeit, die Maische genannt wird, wird die enthaltene Stärke aus dem Schrot in Zucker umgewandelt. Wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, kommt die Maische in einen Läuterbottich, wo alle Feststoffe durch verschiedene Filterprozesse von der Flüssigkeit getrennt werden. "Dann habe ich eine klare Würze, deren Gehalt ich messe und durch Zugabe von Wasser ändern kann. Je höher die Stammwürze, umso höher ist der Alkoholgehalt", sagt Kachel. Die Würze wird anschließend mit Hopfen 90 Minuten lang gekocht. Sorte und Menge des Bitterstoffe enthaltenden Hopfens steuern Geschmack und Haltbarkeit des Bieres. Mario Kachel hat zu Hause 40 verschiedene Sorten von Hopfen. "Ich habe schon Biere gemacht, die wie Erdbeerjoghurt schmeckten und andere mit Himbeer- oder Blaubeeraroma", sagt er. In einem weiteren Arbeitsschritt werden die Hopfenbestandteile entfernt. Am Ende kommt die Flüssigkeit in ein geschlossenes Gefäß, wo sie unter Zugabe von Hefe gärt, bis sie Bier geworden ist. Zucker wird dabei unter anderem in Alkohol umgewandelt. "Über die Hefe-Art legt man die Biersorte fest, ob Hefe, Pilsener oder beispielsweise Bock", erklärt Kachel.

Vom Einmaischen bis zum trinkfertigen Produkt dauere es in der Regel vier bis acht Wochen, sagt er. "Im Frühjahr habe ich aber auch mal ein Bier gemacht, das zwei Jahre lagern muss." Insgesamt 30 Rezepte habe er bisher ausprobiert. Viele weitere sollen folgen. Bier im Laden kauft Mario Kachel nur, um zu vergleichen. "Industrie-Bier ist sehr geschmacksleer", hat er festgestellt. Sein Bier produziert er vornehmlich für den Eigenbedarf - und fertigt dafür auch die Etiketten an. Sein großer Traum ist eine Gasthofbrauerei mit seinem Sohn, der gerade eine Ausbildung zum Brauer und Mälzer macht. "Vorstellbar wäre aber auch eine Dorfbrauerei, in der sich Hobbybrauer treffen, um Bier herzustellen."

Mario Kachel bietet Braukurse an. Anmeldung per E-Mail unter mario@minitraum.de