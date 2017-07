artikel-ansicht/dg/0/

Schiffmühle (MOZ) Unter dem Motto "Fontane.200" feiert das Land Brandenburg 2019 den 200. Geburtstag des märkischen Dichters Theodor Fontane. Dann soll auch sein Vaterhaus in Schiffmühle stärker in den Fokus gerückt werden. Erste Absprachen dazu gab es am Freitag.

Die drei Freunde des Fontane-Hauses, so bezeichnen sich Volker Panecke aus Eichwalde, Ernst-Otto Denk aus Bad Freienwalde und Helmut Otto aus Schiffmühle, wollen sich in die Vorbereitungen auf das Fontane-Jubiläum einbringen und dafür sorgen, dass das um 1800 erbaute Haus und die heutige Erinnerungsstätte Teil der Geschichte Fontanes ist und entsprechend gewertet wird. Unterstützung holen sie sich bei der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte. Das Landeskabinett hat diese gemeinsam mit der Universität Potsdam mit der Projektentwicklung und -koordination der Feierlichkeiten beauftragt. Die Geschäftsführerin, Brigitte Faber-Schmidt, machte sich am Freitag vor Ort ein Bild von dem kleinen Fachwerkhaus, das sowohl die Ausstellung "Fontane im Oderbruch", als auch die Heimatstube beherbergt, und zeigt sich begeistert. "Dieser Ort ist zauberhaft", sagte sie.

Dieser Meinung war wohl auch einst Louis Henri Fontane, als er das Haus 1855 erwarb. Mit seiner Haushälterin Luise lebte und arbeitete er dort bis zu seinem Tod 1867. Sein Sohn Theodor besuchte ihn oft. Davon berichtet der märkische Heimatdichter in seinem Werk "Meine Kinderjahre". Auszüge daraus finden sich auf einem der vielen Bilder, die die Wände der früheren Wohnstube zieren oder in den bereit liegenden Publikationen. Die Möbel stammen fast alle aus dem Museum Altranft. Leider gebe es keine Originalmöbelstücke mehr. Das sei nach 150 Jahren sehr schwierig, bedauert Helmut Otto. Der 65-Jährige kennt sich in dem Gebäude bestens aus, hat in den Räumen als Kind gespielt und sichert heute zusammen mit Marco Wanke die Öffnungszeiten des in Trägerschaft des Vereins zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung (VFBQ) befindlichen kleinen Museums ab. In der früheren Schlafkammer sind alte Apotheker-Utensilien zu sehen, in Anlehnung an das Apothekerdasein Louis Henri Fontanes. Im Dachgeschoss genießt man einen wunderbaren Blick auf den schönen Garten. Den Ausblick nach Bad Freienwalde, so wie ihn vielleicht Louis Henri Fontane einst hatte, der ist wegen der Bebauung und der Bäume heute nicht mehr möglich.

Möglich wird es aber, das Museum aufzuwerten. Dessen sind sich die Akteure sicher. Erste Ideen sprudelten bereits am Freitag. Helmut Otto und Ernst-Otto Denk schlugen unter anderem vor, den sich hinter dem Haus befindlichen früheren Weg hinauf zur Kirche Neutornow und zum Grab von Louis Henri Fontane, wie ihn auch sein Sohn beschrieben hat, freizuschneiden und damit für Besucher wieder zugänglich zu machen. Und auch für die Ausstellung selbst, die zurzeit eine Fülle an Material bietet, hat Björn Gripinski, Ausstellungsdesigner aus Groß Kreutz an der Havel, erste Vorstellungen. Man wolle schon sehr sensibel damit umgehen, versichert er. Allerdings wolle man die Ausstellungsstücke inszenieren und dem Besucher den Inhalt erklären, sich klarer positionieren, was ist Heimatstube, was ist Wohnhaus. "Und vor allem sollte vermieden werden, dass der Vater mit dem Sohn verwechselt wird", so Björn Gripinski, der Details mit der Kamera festhielt.

Für Brigitte Faber-Schmidt steht schon am Freitag fest, dass das Fontane-Haus in Schiffmühle die Unterstützung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte finden wird. "Dieser Ort ist gesetzt", so die Geschäftsführerin auf Nachfrage dieser Zeitung. "Jetzt tasten wir uns heran, dass wir zu einem Konzept kommen und schauen dann, wo wir Geld herbekommen", so Faber-Schmidt.

Dass die Freunde des Fontane-Hauses nicht bei Null anfangen müssen, das haben sie dem im Jahr 2002 aufgelösten Verein "Fontane-Haus Schiffmühle" zu verdanken. Der hatte mit seinem Vorsitzenden, Walter Henkel, dafür gesorgt, dass das Gebäude für damals rund 500 000 Mark saniert wurde.