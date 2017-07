Super Stimmung zur Strandparty

artikel-ansicht/dg/0/

Der erste richtige Sommertag nach dem vielen Regen lockte am Sonnabendnachmittag Hunderte zum Baggersee-Strand in Gusow. Dort hatten der Gusower Sportverein unter Leitung von Achim Krebs, der Dorfclub Gusow-Platkow, die Frauensportgruppe Manthey und viele fleißige Helfer bereits alles für das Fest vorbereitet. Seit Jahren sind die Gusow-Platkower tolle Partner beim Ausrichten der MOZ-Strandparty.

Gleich zur Eröffnung entfachte das von Kerstin Hagemann-Fuchs geleitete Zechiner Sunflower-Ensemble ein Feuerwerk der guten Laune. Die Linedancer, deren Auftritt Guntram Glatzer gekonnt moderierte, brachten auch stimmungsvolle Sommerhits auf die für ihre Verhältnisse eigentlich zu kleine Tanzfläche. Das Publikum war begeistert. Die Sunflowers, die sich durch viele jüngere Tänzer verstärken konnten, wurde zu recht um eine Zugabe gebeten.

Beim Programm von Oma Liesbeth blieb kein Auge trocken. Das von Torsten Schünemann gespielte Angermünder Original hatte sofort Kontakt zum Publikum und zeigte, dass es sich sehr gut mit den Gusow-Platkower "Spezialitäten" auskennt. Kein Wunder, hatte es sich doch zuvor mit dem Schloss oder der Biberplage vertraut gemacht und weiß natürlich um die kleinen "Freuden" des ländlichen Lebens im Alter.

Auch singende Bauern müssen in diesen Tagen eigentlich mehr auf dem Feld sein als auf der Bühne. Paul Scherhag machte zur MOZ-Strandparty eine Ausnahme und erfreute mit seiner tollen Stimme. Das war ganz nach dem Geschmack der Gäste.

Die Seelower MOZ-Redaktion freute sich, dass sich immer mehr Paddelbegeisterte in die Listen zum Kanuwettkampf eingetragen hatten. So wurden dann bei den Männern doch noch zwei Vorläufe notwendig. Das Finale entschieden Sebastian Kreßner und Micha Czerny aus Gusow für sich. Platz zwei errangen Chris Damke und Lukas Schneider von der Seelower Feuerwehr, Platz drei Andy und Björn Schülke. Bei der Moderation half der routinierte Kommentator Hartmut Sommer aus. Gemeinsam mit DJ Torsten Thiedecke organisierte er einen Sprecher-Stand direkt am Strand. Somit konnten die spannenden Rennen noch viel besser kommentiert werden.

Den Sieg bei den Frauen holten Nele Grieger und Inga Schoel, Platz zwei ging an Birgit Kreßner und Brigitte Stock und Platz drei an Sarah Grieger und Maria Ostrizinski. Das Kanu-Rennen im Mix gewannen Inga Schoel und Bennet Parker. Platz zwei ging an die erst sechsjährige Mia Jolie Runkowske und Manuel Danne und Platz drei an Nele Grieger und Paul Schmidt.

Viele nutzen die Angebote rund um das Festprogramm. So hatten Celine Adrian und Emily Kleiner vom MOZ-Promotion-Team, alle Hände voll zu tun, um die Wünsche nach Fotokarten und Buttons zu erfüllen. Außerdem gab es dort auch die MOZ-Sonderausgabe zum Hochwasser, das vor 20 Jahren das Oderbruch bedrohte.