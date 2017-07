"Das beste Festivalgelände der Welt"

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das siebte Helene Beach Festival ist vorbei. Nach vier Tagen Strandparty mit 160 Künstlern und 25 000 Besuchern zogen Veranstalter und Einsatzkräfte am Sonntag ein positives Fazit.

Singen, tanzen, durchdrehen: Nicht nur zu den Hauptacts, auch schon am späten Sonnabendnachmittag bebte die Stimmung vor der Hauptbühne. Diese Fans bejubelten die Punkrocker von „Turbobier“ und „Schmutzki“.

"Einen wunderschönen Guten Abend auf dem wohl besten Festivalgelände der Welt - Wahnsinn ist das schön hier!", grüßte Gitarrist und Sänger Peter Brugger von der Hauptbühne. Dann legten er und die Sportfreunde Stiller krachend los. Der Auftritt der Indierocker aus Bayern in der Nacht zu Sonntag war ein akustisches Highlight von vielen auf dem siebten Helene Beach Festival. Zuvor hatten bereits Madsen, Bosse, K.I.Z, die Orsons, Joris oder die 257ers für viel Begeisterung vor der Hauptbühne gesorgt. Auch auf den sieben anderen Bühnen brachten Acts wie Kool Savas oder Antilopen Gang den Strand zeitweilig zum Beben. Bis 8 Uhr morgens feierte die bunt zusammengewürfelte Partygemeinde auf dem Festivalgelände ausgelassen. Viele taten dies kostümiert - als Giraffe, Pirat, Einhorn oder Frosch. Andere liefen mit fluoreszierenden Sonnenbrillen und blinkenden Teufelshörnern durch die Gegend.

Spätestens ab Sonntagmittag waren die meisten dann mit dem Abbauen ihrer Zelte beschäftigt. Die große Abreisewelle setzte ein. "Am Haupteingang gibt es gerade großes Gewühle. Aber das läuft bisher alles ohne große Zwischenfälle ab", berichtete Bärbel Cotte-Weiß von der Polizeidirektion am frühen Nachmittag. Sie und ihre Kollegen waren erneut mit einer mobilen Wache vor Ort und twitterten diesmal sogar vom Einsatz am Helenesee.

Angesichts der vielen Teilnehmer sprach Bärbel Cotte-Weiß von einer "sehr entspannten Bilanz". Gezählt worden seien 13 angezeigte Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, sieben Diebstähle, eine sexuelle Belästigung, sechs Körperverletzungen, einmal Widerstand gegen einen Vollstreckungsbeamten und zwei Unterschlagungen. Hinzu kamen zwei Fahrten unter Alkoholeinfluss bei der Anreise.

Die Autofahrer unter den Helene Beach-Gästen erhielten trotzdem ein Lob von den Polizeibeamten. "Die Atemalkoholtests werden gut angenommen. Viele kommen vor der Heimfahrt zu uns, und wollen wissen, ob oder wann sie wieder fahrtüchtig sind", erzählte Einsatzabschnittsleiter Bernd Mettke bereits am Samstagabend. "Die meisten hatten 0,0 Promille."

Von schlimmeren Vorfällen blieben auch die 200 Helfer vom Roten Kreuz und Technischen Hilfswerk verschont. Vereinzelt seien Schnittverletzungen an Füßen und Frakturen an Knöchelgelenken behandelt worden, berichtete Lars Wendland, Kreisleiter Wasserwacht beim DRK. Auch hätten es einige mit dem Alkohol übertrieben. "Aber alles nichts Außergewöhnliches für so ein großes Festival", sagte er und lobte die "hervorragende Zusammenarbeit mit der Polizei, der Feuerwehr, dem Sicherheitsdienst und dem Veranstalter".

Zufrieden mit dem Verlauf zeigte sich Veranstalter Daniel Grabow. Für ihn sei es erneut eine Erfahrung gewesen, auch bei teilweise starkem Regen das Festival zu organisieren. "Wir haben unseren Ruf als wetterfeste Location im Festival-Markt gefestigt. Das schaffen nicht alle Festivals", so Grabow. Anfang der vergangenen Woche seien knapp 100 Liter Regen pro Quadratmeter herunter gekommen. Nach dem Ende des Dauerregens sei das Wasser jedoch im märkischen Sand schnell versickert. "Insofern hat das siebte Festival feucht begonnen und fröhlich geendet", sagte Daniel Grabow.

Er verweist auf einige Weiterentwicklungen beim diesjährigen Festival, die bei den Besuchern großen Anklang fanden. Dazu gehörten das 38 Meter hohe, 125 Tonnen schwere Riesenrad am Helene-Strand und neue Bühnen-Konzepte. Mit dem Gastroteam Bremen hatte der Veranstalter erstmals einen der großen Player bei Festivals als Partner gewinnen können, so Grabow. Sein Blick richte sich nun bereits auf das kommende Jahr. "Es ist uns Jahr für Jahr gelungen, schrittweise das Festival weiterzuentwickeln. Um das auch künftig für den Helenesee und das Festival fortzusetzen, sind wir mit weiteren großen Partnern im Gespräch". Über Einzelheiten könne er momentan noch nicht reden. Um "maßgebliche Dinge" am Helenesee und beim Helene Beach Festival weiterzuentwickeln, sei es jedoch erforderlich, für den Erbbauvertrag mit der Stadt endlich eine "saubere Grundlage" zu finden.

Der 16-jährige Fynn und sein Vater Holger Schwellnus wollen jedenfalls gern wiederkommen. "Wir sind von der holländischen zur polnischen Grenze gefahren", erzählten die Moerser. Normalerweise machen Vater und Sohn Urlaub mit dem Wohnmobil. Weil sie die Festivalkarten gewonnen hatten, verlegten sie den Campingurlaub in diesem Jahr an den Helenesee. Bis 5 Uhr morgens tanzte der 50-Jährige Holger Freitagnacht vor der Hip-Hop-Bühne - da schlief sein Sohn bereits seit zwei Stunden.

