artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1592996/

Was aber auch Zeit wurde, werden sich Musikinteressierte gesagt haben. Am vergangenen Samstagabend strömten sie in großer Zahl in den Hochkulturtempel der Havelstadt, der Saal war schnell bis auf den tatsächlich allerletzten Platz gefüllt. Wobei Hohmann vorab bereits geschickt einen Kontrapunkt setzte, ohne dass ein Ton erklang: Sie betrat die Bühne mit drei außerordentlich jungen - freilich sehr begabten - Musikern: Lukas Natschinski, der die Halbresonanz-E-Gitarre meisterhaft bedient, an seiner Seite der temperamentvolle Kontrabassist Alex Will und im Hintergrund der Drummer Jonathan Gradmann, der virtuos und souverän alles in Schwung hielt.

Spielwitz, atemberaubende Dynamik, raffinierte metrische Verschiebungen, aber auch jazzige Spontaneität - Hohmanns junge Begleiter waren Garanten für den souveränen Vortrag der Grand Dame des DDR-Jazz und für ein außerordentlich vergnügtes Publikum. Letzteres vor allem, wenn die 85-Jährige ihren Berliner Humor aufblitzen ließ, Selbstironie eingeschlossen - mit witzigen Überleitungen, aber auch in deutschen Songtexten legendärer Jazz-Standards.

Bemerkenswert: Die improvisierten Textzeilen von Ruth Hohmann voller fast schon dadaistisch anmutender Wortspiele verwandelten sich in Lehrstücke darüber, wie einst der Scat-Gesang in den USA entstanden sein mag.

Möge Ruth Hohmann bald wiederkommen.