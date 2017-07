Theaterschiff legt in Oberhavel an

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf/Havelberg (OGA) Deutschlands erstes Theaterfloß, das im Sommer auch in Oberhavel Station machen wird, ist am Sonnabend auf einer Werft in Havelberg (Sachsen-Anhalt) getauft worden.

Rund 15 junge Enthusiasten - Schauspieler und Theaterlaien - haben für das nicht kommerzielle Floßprojekt die erste gemeinnützige Theatergenossenschaft gegründet. Nach dem Stapellauf auf der Havelberger Kiebitzberg-Werft werden Initiator David Schellenberg und seine Crew mit dem Traumschüff Genossin Rosi - so der Name der schwimmenden Bühne - über Brandenburgs Wasserstraßen schippern und in kleinen Städten Theater-Stopps einlegen. Vom 25. bis 27. August wird das von Studenten der Bauhaus-Universität Weimar entworfene Floß im Hennigsdorfer Hafen anlegen und zu mehreren Aufführungen einladen. Am 29. und 30. August soll es in Oranienburg ankern. Bislang fehlen aber ein Kooperationspartner und ein kostenloser Anleger.

"Wir verzichten auf die beim Theater zumeist üblichen Hierarchien und die Mauer zum Publikum", umreißt die 31-jährige Hanna Legleitner vom Genossenschaftsvorstand den Anspruch "des total motivierten Teams".

Das Theater auf dem Floß wird schon deshalb keine alltägliche Bühne sein, weil die Akteure nicht nur auf dem Wasser spielen, sondern teilweise dort auch leben. Das Floß besitzt einen Wohnbereich samt Küche sowie Wasser- und Stromanschluss. Ungewöhnlich ist aber auch die Wahl der Stücke. Statt Klassikern von Goethe, Schiller oder Brecht sollen Stücke zur Aufführung kommen, die das Leben der Brandenburger widerspiegeln. Die erste Premiere namens "Bibergeil" greift ein solches Thema auf. Dabei dreht sich alles um das Für und Wider zum nicht unumstrittenen Schutz dieses Tieres. Für den Hennigsdorf-Tripp planen die wasserwandernden Schauspieler allerdings eine Revue, die spontan entstehen wird. "Wir schreiben viele Lieder unterwegs", berichtet Legleitner.

Das Projekt ist auf mehrere Jahre ausgerichtet.