Blutspenden im August * Brunnenwasser wird untersucht

Brandenburg (MZV) Interessierte können auch im Monat August wieder zum Aderlass kommen und für einen guten Zweck Blut spenden. Der nächste Termin ist am Donnerstag, 3. August, im Gesundheitszentrum am Hauptbahnhof. Blut spenden ist dort von 14 bis 18.30 Uhr möglich. Weitere Termine sind jeweils donnerstags an selber Stelle zu selber Zeit am 10. August, 17. August, 24. August und 31. August. Eine große Sonderaktion zum Blut spenden wird am Montag, 14. August, in der Zeit von 10 bis 18 Uhr auf dem Neustädtischen Markt durchgeführt.