Potsdam (dpa) Unfälle haben in Brandenburg am Wochenende vier Menschen das Leben gekostet, 140 wurden verletzt. Am Freitag starb eine 19-jährige Frau bei einem Motorradunfall nahe Prötzel (Märkisch-Oderland). In der Nacht zum Samstag kam in Velten (Oberhavel) ein 30-jähriger Motorradfahrer ums Leben, als er die Kontrolle über seine Maschine verlor und von der Fahrbahn abkam. Am Sonntagmorgen verletzte sich eine 24-Jährige in der Nähe von Päwesin (Potsdam-Mittelmark) bei einem Autounfall tödlich. Ebenfalls am Sonntag stürzte ein 79-jähriger Radfahrer in Eberswalde (Barnim), er starb in der Nacht zum Montag im Krankenhaus. Insgesamt zählte die Leitstelle der Polizei Brandenburg von Freitag bis Sonntag 507 Unfälle.