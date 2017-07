Für alle ein Schuss vor den Bug

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg/Rathenow (MOZ) Ein Dämpfer zur rechten Zeit - so bezeichnet man wohl das, was dem FSV Optik am Samstag widerfuhr. Beim Staffelrivalen BSC Süd 05 in Brandenburg an der Havel unterlagen die Rathenower, über die gesamte Spielzeit gesehen, verdient mit 2:3. Auch wenn mit Rogall, Leroy, Stachnik, Kapan und Turhan fünf potentielle Kandidaten für die Stammelf nicht auf dem Rasen standen, es war nicht das Ergebnis, sondern die phasenweise lasche Einstellung, die Trainer Ingo Kahlisch nicht passte.