artikel-ansicht/dg/0/

Verteidigungsministerin Von der Leyen reist nach Niger

Gao (dpa) Nach dem Besuch der deutschen Soldaten in Mali setzt Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) am Montag ihre Reise durch Westafrika fort. Am Montag stehen politische Gespräche in Niger auf dem Programm.

artikel-ansicht/dg/0/1/1593020/





Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen im Camp Castor in Mali. Anschließend an den Besuch reist die von der Leyen weiter in den Niger.



© Britta Pedersen/dpa