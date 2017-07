Fürstenberg: Radfahrer tödlich verunglückt

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenberg (GRA) Ein 79-jähriger Radfahrer ist in der Nacht zu Montag an den Folgen eines Unfalls in Fürstenberg gestorben. Nach Angaben der Polizei war der Mann am Sonntagnachmittag um 14.15 Uhr in der Bergstraße mit seinem Elektro-Fahrrad gestürzt und hatte sich schwere Kopfverletzungen zugezogen. Er war daraufhin ins Krankenhaus nach Eberswalde gebracht worden. Dort erlag er in der Nacht seinen schweren Verletzungen. Genaue Angaben zum Unfallhergang konnte die Polizei am Montagmorgen noch nicht machen. Andere Verkehrsteilnehmer seien offensichtlich aber nicht beteiligt gewesen, hieß es am Vormittag.