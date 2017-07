Kartenvorverkauf beginnt

artikel-ansicht/dg/0/

Bollmannsruh (MZV) Das Open Air Bollmannsruh geht Mitte September in die nächste Runde. Genauer Termin ist Samstag, 16. September, um 19.30 Uhr. Der Kartenvorverkauf für die Veranstaltung startet bereits am kommenden Dienstag, 1. August. Interessierte bekommen Tickets unter anderem im Kartenhaus, im Kinder- und Jugendzentrum sowie im KIEZAuf der Freilichtbühne können Musikbegeisterte zwei Bands erleben: "Look Sharp!" aus den Niederlanden und die Lokalmatadoren der Band "Graenzer". Informationen zu den Künstlern:

"Look Sharp!" ist die beste Roxette Tributeband! Selva Azul als Marie Frederiksson und Marco ter Beek als Per Gessle treten zusammen mit ihrer Band und einer überragenden Show auf. Vollkommen im Stil und mit dem Sound einer der erfolgreichsten schwedischen Bands aller Zeiten. Die größten Erfolge wie "The Look", "Joyride" und "Listen To Your Heart" werden originalgetreu dargeboten.

Wenn Graenzer's Musiker die Bühne betreten, bilden sie eine Einheit aus Freunden und Kollegen, die sich sowohl musikalisch, als auch textlich eines großen, facettenreichen Repertoires bedient. Die Mitglieder der Band setzen die Stücke sowohl kompositorisch als auch vom Sound her abwechslungsreich um. Gitarrenriffs, funkige Rhythmen und Klavierballaden erwarten die Besucher. Einlass ist um 18.30 Uhr. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.