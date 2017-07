Baustart in der Kinderstadt

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Großes Gewusel herrschte am Montagvormittag im Rathenower Launepark. Mehr als 80 Kinder hatten sich dort zum Start der diesjährigen Bauwoche in der Rathenower Kinderstadt eingefunden.

Zur allgemeinen Hektik trug auch der Umstand bei, dass Vereinsvorsitzende Kerstin Braunschweig kurzfristig krank geworden ist und ihre Vertretung, Michaela Brodkorb, arbeiten musste. Katrin Sagrauske-Kaiser hatte aber alles schnell im Griff, so dass es los gehen konnte. Nach der Eröffnungsrede, die Vereinsgründungsmitglied und Sozialministerin Diana Golze hielt, wurden erste Vorschläge für neue Häuser aus Reihen des Vereins vorgestellt. Dann durften die Kinder ihre Ideen einbringen. Neu gebaut von den einzelnen Baugruppen werden in diesem Jahr eine Bibliothek, ein Gefängnis, ein rollstuhlgerechtes Inklusionshaus, ein Fastfood-Restaurant und ein Schuhladen. Darüber hinaus gibt es einen Trupp Möbelbauer, der neue Sitzmöbel erschaffen wird und ein Abriss- und Renovierungsteam, dass drei nicht mehr standfeste Häuschen aus den Vorjahren abreißen und an anderen Renovierungsarbeiten vornehmen wird.

Am Samstag findet das Abschlussfest statt, auf dem die Arbeit der Kinder bewundert werden kann.