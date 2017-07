Begeisterung für eine Sportart der besonderen Art

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Ein Highlight dieses Sommers erlebten am letzten Montag und Dienstag 14 Schülerinnen und Schüler aus dem Havelland am Jugendclub Saftladen in

Mit Unterstützung des Jugendamtes Havelland konnte Mikado e.V. den mehrfachen deutschen Jugger-Meister Lester Balz als Trainer für einen Workshop der besonderen Art gewinnen. Sechs Mädchen und acht Jungs im Alter zwischen 8 und 13 Jahren traten als Jugger an. In gemischten Teams mussten sie versuchen den Spielball -Jugg- in das Mal der gegnerischen Mannschaft zu befördern. Außer dem Läufer, der als einziger den Jugg berühren durfte, gab es weitere vier Spieler, die ihrem Läufer mit ihren Spielgeräten -den Pompfen- den Weg durch die gegnerische Mannschaft freihielten.

Bevor die Mannschaftsspiele begannen, wurden den Kindern die taktischen Vorzüge der verschiedenen Pompfen im Training nahe gebracht. Welches Kind von einer Pompfe berührt wurde, musste für fünf Takte -Steine- in die Knie gehen, bevor es weiterspielen durfte. Die Steine wurden am Spielfeldrand von einer Trommel geschlagen. Da es bei diesem Spiel nicht auf Stärke ankommt, sondern auf Taktik und Geschicklichkeit, waren Kleine und Große, Mädchen und Jungs gleichermaßen begeistert und voller Euphorie. Der Jugger-Sport wurde einem Film der späten achtziger Jahre nachempfunden und etwas abgewandelt. Inzwischen spielen Mannschaften aus der ganzen Welt um die Titel. Am zweiten Tag wurden dann die Pompfen gebaut, die zum großen Teil aus Schaumstoff bestehen. Als dann zum Ausklang wieder auf die Wiese zum Jugger-Match gerufen wurde, musste der Trainer Überstunden einlegen, weil die Begeisterung kein Ende nahm. Am Ende waren sich die Kinder und Betreuer einig, dass sie im Juni 2018 an den deutschen Jugendmeisterschaften in Halle teilnehmen werden. Und bis dahin darf noch viel trainiert werden.

Der Juggersport verbindet Mannschaftssport mit Eigenschaften verschiedener Individualsportarten wie Fechten oder Ringen