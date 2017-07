artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Berlin und Brandenburg werden möglicherweise erneut von schweren Unwettern heimgesucht. In der Nacht von Montag auf Dienstag sollen bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter und Hagelkörner mit einem Durchmesser von drei Zentimetern fallen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab am Montagvormittag eine entsprechende Unwetterwarnung heraus. Dazu erwartet der DWD Sturm- und Orkanböen mit Geschwindigkeiten von circa 100 Kilometern pro Stunde.

Einsatzkräfte der Feuerwehr gehen am 26.07.2017 in Goslar (Niedersachsen) über den überfluteten Marktplatz in der historischen Altstadt.

Am Dienstag gibt es der Prognose zufolge zwar tagsüber eine Gewitterpause, dafür wird es in Teilen Brandenburgs voraussichtlich bis zu 35 Grad heiß. In der Nacht zu Mittwoch werden erneut schwere Unwetter erwartet.

Schon in den vergangenen Wochen hatte das Wetter in und um Berlin immer wieder verrückt gespielt. Erst am Samstag vor einer Woche standen in der Hauptstadt nach heftigem Starkregen zahlreiche Straßen unter Wasser, die Feuerwehr rief zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen wetterbedingt den Ausnahmezustand aus.