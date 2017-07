Strengere Abgasgrenzwerte: Greenpeace beleuchtet Verkehrsministerium

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Greenpeace-Aktivisten haben mit einer Lichtinstallation am Bundesverkehrsministerium für strengere Abgasrichtlinien demonstriert. Am frühen Montagmorgen projizierten sie die Zahl der Todesfälle an die Fassade, die es seit Bekanntwerden des Diesel-Skandals durch den Ausstoß von Stickoxiden (NOx) gegeben habe. 19 807 Menschen seien demnach seit dem 18. September 2015 in Deutschland durch Stickoxid-Emissionen gestorben.