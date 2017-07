Anja Wenger weiß, was Papageien lieben!

artikel-ansicht/dg/0/

"Das die Vögel sprechen, ist für mich nicht wichtig", so die 40-Jährige weiter. Die Aras haben es sich einfach abgelauscht.

Ihre erste Begegnung mit exotischen Federträgern wie Chicken und Flip liegt mittlerweile mehr als zehn Jahre zurück und ist mit einer schmerzhaften Erinnerung verbunden. Ein Ara hatte ihr ins Ohr gezwickt. Dieses Erlebnis wiederum weckte das Interesse an den Vögeln.

Seitdem hat Antje Wenger nicht nur zwei Jahre in einer Papageienauffangstation Erfahrungen gesammelt, sondern zwischenzeitlich auch die Möglichkeit einer Urlaubsbetreuung für Papageien in Bad Belzig eingerichtet.

Vor dem Wohnhaus Friedrich-Ebert-Ring 10a deutet ein solches Exemplar aus Kunststoff potenziellen Nutzern ihres Angebotes, an der richtigen Adresse zu sein.

Wer Glück hat, kann bereits von dort einen Blick auf Chicken und Flip erhaschen - Wengers eigene Aras - deren Zimmer zur Straße zu gelegen ist. "Die Vögel sind schließlich zum fliegen geboren", erklärt die 40-Jährige, warum sie die beiden auffallend bunten Vögel in keiner Voliere hält. Der erste gefiederte Pensionsgast stellte sich bereits einige Zeit nach der Eröffnung der Urlaubsbetreuung für Papageien in Bad Belzig im Frühjahr diesen Jahres bei ihr ein. Weitere sind angekündigt. Zwei dürfen es jeweils sein, so die Erlaubnis der Amtstierärztin.

Palino, ein 13 Jahre alter Amazonenpapagei, ist derzeit zu Gast. Von Chicken und Flip, die im Nachbarzimmer ihr Domizil haben und seit 2010 bei Antje Wenger leben, lässt der sich nicht beeindrucken.

Für einen kurzen Augenblick stellen die beiden ihre Stimmgewalt unter Beweis. Um die nachbarschaftlichen Bande durch Schreie der Vögel nicht über zu strapazieren, leben alle Papageien, auch die Pensionsgäste, im Haus. "Es wird keine Außenvolieren geben. Die meisten Vögel, die in eine Urlaubsbetreuung gegeben werden, stammen ohnehin aus Wohnungshaltungen", erklärt Wenger. Die Fenster werden, um Anwohner nicht zu belästigen, ebenfalls nur zu bestimmten Zeiten geöffnet. Als Pensionswirtin bietet die 40-Jährige zugleich fachkundige Beratungen zu Ernährungs- und Haltungsfragen sowie artgemäßes Papageienspielzeug an. Letzteres baut sie übrigens allein.

Dann breiten die beiden ihre Schwingen aus und fliegen durch ihr Zimmer - vorbei am tapetendschungelgrün und über Wasserfälle führende Hängebrücken. Danach setzen sie zum Landeanflug an, geben sich der gegenseitiger Gefiederpflege hin - um im Anschluss an den selbstgebauten Spielzeugen ihren Beschäftigungstrieb auszuleben. Wer zufällig an der Straße entlang ging, hätte die beiden dabei beobachten können.