Hauruckaktion für die Feuerwehr

Fehrbellin (RA) Ein neues Tanklöschfahrzeug im Wert von rund 320 000 Euro hat die Fehrbelliner Feuerwehr am Freitagabend in den Dienst gestellt. Die Gemeinde musste investieren, da das alte überraschend stillgelegt wurde.

Anstehen am 18 Tonnen schweren und 340 PS starken Einsatzfahrzeug: Der TLF 4000 ist am Freitag in Fehrbellin übergeben worden. Viele Einsatzkräfte und Interessierte waren dabei, um die neue Technik zu bestaunen.

Für die Fehrbelliner Feuerwehr war die Übergabe des neuen Fahrzeuges eine große Überraschung. Schließlich hatte kaum jemand im Vorfeld damit gerechnet, dass die Gemeinde ein neues, Baujahr 2017, kauft. "Wir hatten keine andere Chance. Es gibt solche Fahrzeuge kaum auf dem Markt und wir mussten die Einsatzfähigkeit der Wehr herstellen", so Ordnungsamtsleiter Peter Wolski. Ein 16 Jahre alter und gebrauchter Löschwagen hätte die Gemeinde auch etwa 80000 Euro gekostet. Es wäre damit aber nur drei Jahre jünger als jenes, das die Landesprüfstelle für Feuerwehrtechnik den Fehrbellinern im Juni überraschend stilllegte. Laut Wolski hatte es einen Rahmenbruch. Geschätzte Reparaturkosten: 60 000 Euro. Das pikante daran: Erst wenige Tage zuvor hatte der TÜV daran keine Mängel entdeckt.

Insgesamt beanstandete die Landesprüfstelle sieben Fahrzeuge, die laut Gemeindewehrführer Bernd Gericke entweder setzt oder repariert wurden. Einen Neuwagen mit 4000 Liter Wassertank, 500 Liter Schaumtank, Wasserwerfer, sechs Plätzen und viel Technik gab es allerdings nur für die Fehrbelliner, die auch Teil des Waldbrandlöschzuges des Kreises und für die Autobahnabschnitte von Walsleben bis Kremmen verantwortlich sind.

Fördermittel flossen dafür nicht. Die Gemeindevertreter hatten per Eilentscheidung zugestimmt, dass die Kommune die Investition alleine stemmt, auch wenn an anderen Stellen - wie beispielsweise bei der Feuerwehr Linum - in diesem Jahr gespart werden muss. Nur knapp sieben Wochen blieb der Gemeinde Zeit, das Fahrzeug zu besorgen. Erst am Freitagmorgen war es abgeholt und am Nachmittag mit dem Wappen und dem Schriftzug der Gemeinde beklebt worden.