Michelle Skeries voller Vorfreude auf EM-Debüt

Baku (MOZ) Die Vorfreude bei Michelle Skeries ist riesig. „Ich bin gespannt, was mich dort alles erwartet und auch schon ganz schön aufgeregt“, sagte die Athletin von der Frankfurter Schützengilde, bevor sie am Montagmittag mit dem Flieger von Berlin Richtung Baku abhob. In der Hauptstadt von Aserbaidschan steht die 21 Jahre alte Pistolenspezialistin vor ihrem Europameisterschafts-Debüt bei den Frauen. So gesehen ist die innere Anspannung bei dem Schützling von Trainer Karl-Heinz Urban nur zu gut zu verstehen.

„Die EM ist für mich der sportliche Höhepunkt des Jahres“, sagt Michelle Skeries. Die Sportsoldatin gilt als eines der größten Talente im Deutschen Schützen-Bund. Zwei EM-Titel bei den Juniorinnen sowie zweimal Gold bei der Militär-WM sind in ihrer Erfolgsbilanz schon verzeichnet. Doch mit dem Übergang zu den Erwachsenen gelang ihr in den zurückliegenden Monaten noch mal ein deutlicher Leistungssprung. Platz 3 mit der Sportpistole beim Weltcup-Debüt Anfang März in Neu Delhi sowie ein inoffizieller Final-Weltrekord Ende Mai in Hannover ließen die etablierte internationale Konkurrenz um Olympiasiegerin Anna Korakaki aus Griechenland merklich aufhorchen: Hoppla, da kommt eine junge Frau aus Frankfurt, die kann uns gefährlich werden.

Michelle Skeries, die im Oktober in Berlin ein Fernstudium für Medien-Informatik aufnehmen wird, bleibt da ganz gelassen. „Eine EM hat natürlich einen ganz anderen Stellenwertals ein Weltcup“, sagt sie. „In Baku wird es heiß hergehen.“ Doch die Frankfurterin kann auf ihr Können vertrauen. Zuversichtlich meint sie: „Ich konnte in der Vorbereitung sehr gut trainieren, habe alles dafür getan, dass ich einen guten Wettkampf abliefern kann. Wenn mir das gelingt, bin ich zufrieden.“

Für Cheftrainer Benno Bölke ist Michelle Skeries – unabhängig vom Abschneiden bei der EM – schon jetzt eine „Gewinnerin des Jahres“. Genauso freut den erfahrenen Coach, dass neben seiner herausragenden Pistolenschützin mit Kathrin Quoos undTilo Fritze sowie den Junioren Bettina Valdorf, Katrin Murche und Jonas Bindrich (alle Flinte) und Junioren-Vizeweltmeister Glenn-Niklas Simmank gleich sieben Schützen vom Frankfurter Leistungszentrum den Sprung ins deutsche EM-Aufgebot schafften. „Das zeugt davon, dass an der Oder weiterhin gut gearbeitet wird und Spitzenleistungen produziert werden können.“