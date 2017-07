artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1593056/

Potsdam (MOZ) Brandenburgs Judoka haben wieder Hoffnung, den von der Schließung bedrohten Bundesstützpunkt des Landes erhalten zu können. „Wir hatten jüngst noch mal viele Gespräche mit dem Deutschen Judo-Bund, dem DOSB sowie Verantwortlichen aus den Brandenburger Ministerien, die einen leichten Hoffnungsschimmer erscheinen lassen, dass das Aus doch noch verhindert werden kann“, sagte am Donnerstag der Präsident des Landesverbandes, Daniel Keller, dieser Zeitung. Am Abend wollte sich auch der DJB noch einmal mit dem Thema befassen. Der nationale Verband hatte im Zuge der Reform des deutschen Spitzensports vorgeschlagen, den Bundesstützpunkt in Frankfurt (Oder) als einzigen von sieben der Judoka zu schließen.

Dagegen hatte sich seitens der betroffenen Athleten, Trainer und des Landesverbandes seit Anfang des Jahres großer Widerstand formiert. Sogar eine Online-Petition war geschaltet worden, die mehrere tausend Unterstützer fand. „Wir wollen und können uns nicht kampflos geschlagen geben. Das macht kein Judoka“, skizziert Keller, der früher selbst aktiv auf der Matte stand, den Behauptungswillen des Landesverbandes und seiner Mitglieder. Auch ein extra gedrehtes Image- Video sowie jüngste Erfolgen wie der Titelgewinn der Potsdamerin Marlene Galandi bei der Kadetten-EM sollen für den Erhalt des Bundesstützpunktes werben.

Seitens des Landesverbandes liegt nun folgender Vorschlag auf dem Tisch: Der Stützpunkt bleibt erhalten, wird aber von Frankfurt nach Potsdam verlegt, weil die Havelstadt zentraler liegt und hier in der Vergangenheit auch die deutlich bessere Leistungsentwicklung gegenüber dem Standort an der Oder zu verzeichnen ist. Ein nicht unerheblicher Punkt seien die größeren Möglichkeiten für die duale Förderung der Sportler im Zusammenhang mit der beruflichen Ausbildung. „Hier bietet Potsdam einfach mehr“, sagt Keller.

„Den Frankfurtern wird das nicht gefallen“, räumt der Präsident ein. „Und der Schritt ist uns auch nicht leicht gefallen, das können Sie mir glauben. Aber wir hoffen, mit unserem Vorschlag den Bundesstützpunkt im Land zu erhalten. Damit wollen wir zudem sichern, dass weiterhin an beiden Sportschulen in Frankfurt und Potsdam Judoka eingeschult werden.“

Das Land Brandenburg unterstützt den Judosport jährlich mit rund 700 000 Euro. Geld, das in erster Linie den Lehrern, Lehrertrainern und natürlich dem Sport der jungen Athleten zugute kommt, wie Keller sagt. Ob das auch künftig so sein wird, ist offen. „Entschieden ist noch nichts“, will der Präsident nicht voreilige Hoffnungen wecken, die sich dann vielleicht doch nicht erfüllen. „Aber es gibt positive Signale seitens des DOSB.“