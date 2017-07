Rio tanzt nicht mehr

artikel-ansicht/dg/0/

und Jürgen Leibner

Rio de Janeiro (dpa/MOZ) Mehr als 10 000 Sportler kämpften bei den ersten Olympischen Spiele in Südamerika um Medaillen. Ein Jahr später dümpelt der Olympiapark vor sich hin, Rio wird von Gewalt erschüttert.

Mario Andrada ist erstaunlich entspannt nach dem bislang härtesten Jahr seines Lebens. „Wir haben uns entschieden, mit Rio de Janeiro eine Mondmission zu starten“, sagte er vor Beginn der Olympischen Spiele 2016. Ein Jahr später gilt es etwas abzuwickeln, das in einigen Bereichen eine ziemliche Bruchlandung geworden ist.

Der Sprecher des damaligen Organisationskomitees sitzt im 32. Stock im Zentrum Rios, im Büro des Nationalen Olympischen Komitees. Dutzende Meter Akten säumen die Regale, er will nichts von den Ruinen von Rio wissen. „Das Erbe ist ein lebendiges“, sagt er und zählt auf: Die neue Metrolinie in den Vorort Barra, die jeden Tag Zehntausenden Menschen viel Zeit in Staus erspart, der Olympiapark, das neue schicke Hafenviertel mit dem Museu do Amanha, das sich mit den Herausforderungen wie dem Klimawandel auseinandersetzt und schon mehr als zwei Millionen Besucher hatte. Aber da ist auch der Absturz.

Alles in allem haben die Spiele neben umgerechnet 2,4 Milliarden Euro an Organisationskosten rund 10,8 Milliarden Euro für Stadien und den Ausbau der Infrastruktur verschlungen. Der Bundesstaat Rio steht am Rande der Pleite, es wird gespart, dass es quietscht. Gerade im Sicherheitsbereich, in diesem Jahr wurden schon mehr als 90 Polizisten erschossen, die Banden haben die Macht in den Favelas zurückerobert. Und an der Copacabana müssen die Touristen wieder auf der Hut sein. Eine goldene Kette zu tragen, verbietet sich von selbst. Sie könnte schneller in der Hand eines der meist auf einem Fahrrad daherkommenden Diebe verschwunden sein, als man denken kann. Die Zahl der Hotelbetten wurde in Rio zwar massiv ausgebaut, aber die Auslastung liegt nach Angaben der Tourismusbehörde derzeit bei nicht einmal 50 Prozent.

Dabei war der erklärte Traum, den Erfolg von Barcelona 1992 kopieren – mit großartigen Spielen einen Touristenboom auslösen. Das Gegenteil ist eingetreten, die Spiele fanden statt, als Brasilien schon am Stock ging, seit 2015 brach die Wirtschaftsleistung um 7,4 Prozent ein. „Die Krise hat es den Bewohnern nicht leicht gemacht, sich so zu begeistern, wie wir es erhofft hatten“, sagt Andrada. Verbittert fügt er hinzu: „Wir haben exzellente Spiele abgeliefert und einen Plan für das Erbe vorgelegt. Aber die Regierung hat den nicht mal gelesen.“

Einzig der Olympiapark draußen in Barra macht einen gepflegten Eindruck. Das riesige Areal sieht fast besser aus als während der Spiele, als es nirgendwo Schatten und Bänke gab. Bäume sind gepflanzt worden, eine „Wall of Champions“ (Mauer der Helden) direkt vor dem Velodrom führt alle Medaillengewinner der Spiele auf. Aber es gibt nur wenige Besucher hier, ein paar Läufer und Radfahrer halten sich fit. Ohnehin ist der Park nur am Wochenende offen. „Pro Tag sind hier vielleicht 1000 Leute“, sagt der Polizeichef des Olympiaparks, Alexandre Guterres.

Was aus den riesigen Arenen wird, ist ungewiss. Sport findet hier nur selten statt. Ein Plakat kündigt für September das größte Rock-Festival Brasiliens, Rock in Rio, an. Die Halle Carioca 1 soll in eine Schule umgewandelt werden. Die Future Arena, wo die Handballer um Gold kämpften, soll irgendwann einmal demontiert und an anderer Stelle aus dem Material zwei Schulen gebaut werden.

Guterres sagt, nach Rock in Rio solle der Park von Dienstag bis Sonntag geöffnet sein, aber so genau weiß es keiner. Eigentlich sollte der Olympiapark zum nationalen Leistungssportzentrum Brasiliens werden. Aber das wird wohl ein Traum bleiben.

Richtige Gewinner gibt es nur wenige, wie die erste brasilianische Olympiasiegerin 2016, Judoka Rafaela Silva, die aus der Favela Cidade de Deus kommt und einen kleinen Boom auslöste, sie ist ein Star. Aber in den Hotels gerade in Barra herrscht Flaute. Der neue Bürgermeister, Marcelo Crivella, ein früherer Sektenbischof, will nun sogar den Sambaschulen Zuschüsse drastisch streichen. Es könnte die Absage des Karnevals drohen. Rio tanzt nicht mehr, ein Jahr nach Olympia.