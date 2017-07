artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Die Nachfrage nach Personal ist in Brandenburg im Juli auf ein Rekordhoch gestiegen. Der Stellenindex BA-X regional der Agentur für Arbeit - ein Indikator für den Bedarf an Beschäftigten - lag im Juli bei 225 Punkten, wie am Montag in Berlin mitgeteilt wurde. Das sind drei Punkte mehr als im Vormonat und elf Punkte mehr als vor einem Jahr.