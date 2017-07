Mit Polizist um Cannabis geprügelt

artikel-ansicht/dg/0/

Rheinsberg (RA) Weil er sein Marihuana nicht rausrücken wollte, hat sich ein 20-Jähriger am Donnerstag in Rheinsberg mit einem Polizisten geprügelt. Die Beamten hatten zuvor an einer Bushaltestelle am Triangelplatz vier Jugendliche kontrolliert, nachdem Passanten berichtet hatten, dass dort angeblich Ausländer angepöbelt werden. Ein 17-Jähriger mit geröteten Augen wurde gefragt, ob er Drogen konsumiert habe. Der Junge gab zu, eine selbst gedrehte Zigarette von einem 20-Jährigen aus der Gruppe bekommen zu haben. Als die Beamten diesen ansprachen, versuchte er wegzurennen. Danach gab es eine Rangelei, bei der ein Beamter mit der Faust im Gesicht und am Hinterkopf getroffen wurde. Im Rucksack wurde die Dose mit Cannabis gefunden.