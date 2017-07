Sharif-Berater wird für 45 Tage Interims-Ministerpräsident

artikel-ansicht/dg/0/

Islamabad (dpa) Nach der Amtsenthebung von Pakistans Ministerpräsident Nawaz Sharif soll sein langjähriger Vertrauter Shahid Khaqan Abbasi an diesem Dienstag zum Interims-Regierungschef gewählt werden. Die Wahlbehörde habe der Nominierung des bisherigen Ministers für Petroleum und Natürliche Ressourcen zugestimmt, teilte die Regierungspartei PML-N am Montag mit. Seine Wahl gilt als so gut wie sicher, weil die PML-N über eine Mehrheit in der Nationalversammlung verfügt.