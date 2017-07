Mit hochrotem Kopf durchs Drei-Seen-Lauf-Ziel

artikel-ansicht/dg/0/

Semlin (MOZ) Laufen ist abschalten. Rein in die Schuhe und ab in den Wald. Weg von Büro und Computer. Ohne Ziel, einfach nur laufen. Vor zwei Monaten hat sich das für mich geändert. Die Teilnahme am Drei-Seen-Lauf war nun mein Ziel. Acht Kilometer, vom Hafen des kleinen Urlaubsorts bis zur Dranseschlucht und zurück sollte es gehen.

In den vergangenen Wochen habe ich kontinuierlich die Trainingsstrecke verlängert. Mein innerer Schweinehund nicht mehr nur ein Mal, sondern zwei bis drei Mal pro Woche besiegt. Auch im Urlaub an der Ostsee, wo der Wind über den Deich pfiff und das Training gleich doppelt so anstrengend war.

Am Samstag war es dann so weit. Nach einem leichten Frühstück in die Laufsachen geschlüpft, sorgsam die Socken glatt gezogen und die Schuhe gebunden. Bloß keine Blasen laufen! Dann ins Auto und ab nach Semlin. Viele der rund 1.000 erwarteten Teilnehmer sind scheinbar sportlicher als ich. Sie radelten von Rathenow aus an den Hohennauener-Ferchesarer-See. Einige dieser Radler radelten dann auch gleich weiter rund um die drei Seen. Doch ich wollte ja laufen.

Am Startgelände herrschte ein großes Gewusel, aber die Anmeldung klappte reibungslos. Wer sich im Internet auf www.drei-seen-lauf.de registriert hatte, konnte ein Bändchen in Empfang nehmen, das einem im Ziel eine der schönen Natursteinmedaillen sicherte.

Bis zum Start des kleinen acht Kilometer Laufs war noch Zeit, und so schaute ich als kleiner Freizeitjogger neidisch auf die durchtrainierten Läufer des Halbmarathons und der 25-Kilometer-Distanz. Mehr als 300 von ihnen hatten sich in Semlin zum Start aufgestellt. Ob ich das wohl auch mal schaffe? Wieviel muss man eigentlich trainieren, um solche Strecken laufen zu können?

Nachdem die Radler und die Langstreckenläufer gestartet waren, sammelte sich der große Rest am Start in Richtung Dranseschlucht. Vom Jugendlichen bis zu weißhaarigen älteren Männern und Frauen waren alle Altersgruppen vertreten. Manche, so wie ich, hatten schon die Kopfhörer im Ohr. Musik hilft mir, den Rhythmus zu finden und durchzuhalten. Andere standen in kleinen Gruppen und besprachen die Taktik.

Als der Startschuss fiel, gab es erst einmal ein Gedränge. Mehrere hundert Läufer auf dem schnell schmal werdenden Uferweg. Es dauerte einige hundert Meter, bis man sich der individuellen Geschwindigkeit entsprechend sortiert hatte. Die Schnellen vorne weg, der Rest hinterher. Am Ende die Walker. Einige von denen, die am Start los sausten, als gäbe es etwas zu gewinnen, überholte ich gegen Ende des Rennens. Sie hatten sich wohl überschätzt.

Zugegeben, es ist auch gar nicht so einfach, sein eigenes Tempo zu laufen und zu halten, wenn man es gewohnt ist, alleine durch den Wald zu rennen und nun um einen herum schnellere Läufer mitziehen oder man durch langsamere ausgebremst wird, bis man eine Überholmöglichkeit gefunden hat. Zum Glück hatte ich eine Stimme im Ohr, die mir nach jedem Kilometer sagte, wie schnell ich gewesen bin - dem Smartphone-Zeitalter sei dank. Das half sehr dabei, nicht zu schnell anzugehen und auch im Mittelteil das Tempo zu halten.

Ich hatte mir vorgenommen, unter 50 Minuten zu bleiben, was mir auch gelang. Nach 47 Minuten und 21 Sekunden hatte ich die 7,78 Kilometer hinter mich gebracht und konnte meine Medaille in Empfang nehmen. Mit hochrotem Gesicht, das wie nach jeder sportlichen Betätigung der Farbe eines Streichholzkopfes entsprach. Ich kann aber versichern, mir ging es gut.

Der Drei-Seen-Lauf in Semlin funktioniert ohne offizielle Zeitnahme. Jeder, der ins Ziel kommt, ist ein Sieger. Die Atmosphäre ist daher locker, niemand entwickelt falschen Ehrgeiz. Sehr aufbauend waren die Zuschauer, die von ihren Gärten aus die Läufer beklatscht und angefeuert haben. Auch am Ziel wurde man mit warmem Applaus empfangen.

Es hat Spaß gemacht, und wenn es sich zeitlich einrichten lässt, bin ich auch im kommenden Jahr wieder dabei. Und bis dahin könnte man ja noch den ein oder anderen Lauf mitnehmen. Schließlich ist so der Trainingsanreiz doch ungleich höher. Die nächste Gelegenheit bietet sich am Samstag in Stölln. Zum Lilienthal-Lauf kann man sich auf www.strassenlauf.org noch bis 4. August anmelden.